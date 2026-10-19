आखिर क्यों घट रहा 'रावण' का कद; क्या आने वाले वर्षों में और छोटे हो जाएंगे लंकाधिपति लंकेश
बरेली से संवाददाता भीम मनोहर की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:38 AM IST
बरेली: क्या आपने अपने शहर में रावण के विशालकाय पुतले की लंबाई साल-दर-साल घटते देखी है? ज्यादातर लोगों का जवाब हां में होगा. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई रावण का कद छोटा करती जा रही है. जहां पहले 50-50 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनता था, वहां अब यह लंबाई घटकर 20-30 फीट रह गई है. यूपी के बरेली में भी यही हाल है. यहां कभी 40-50 फीट ऊंचा पुतला बनता था, लेकिन इस बार 20-20 फीट के रावण का पुतला बनाने का हीं ऑर्डर मिला है. पढ़ें लंकाधिपति रावण और आज की महंगाई डायन के कनेक्शन का खंगालती यह विशेष रिपोर्ट.
महंगाई का असर अब रावण के कद पर भी साफ दिखाई देने लगा है. बांस की बल्लियों से लेकर मेहनताना तक का खर्च बढ़ गया है. काम भी पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है. ऐसे में बरेली के कारीगर पुश्तैनी परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
दशहरे का सीजन खत्म होते ही इन्हीं हाथों को रोजी-रोटी के लिए दूसरा काम तलाशना पड़ता है. यह हाल सिर्फ बरेली का नहीं बल्कि यूपी के ज्यादातर जिलों का है. हर जगह बढ़ती महंगाई से रावण के पुतले छोटे होते जा रहे हैं.
बरेली में 200 साल पुरानी परंपरा कायम: मलूकपुर की रावण वाली गली में दो परिवार पीढ़ियों से यानी करीब 200 वर्षों से इस हुनर को संभालते चले आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि जिन हाथों से रावण, कुंभकरण, मेघनाथ के पुतले तैयार होते हैं, उन्हीं हाथों से मोहर्रम के ताजिए भी सजाए जाते हैं.
मलूकपुर की रावण वाली गली में वीरेंद्र कुमार चंद्रा अपने ससुर विश्वनाथ ठाकुर से मिले हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं. उनका साफ कहना है कि हमारी पीढ़ी के बाद शायद हीं कोई पुतला बनाने का काम करे.
सावन से शुरू हो जाती है तैयारी: वीरेंद्र चंद्रा बताते हैं कि उनके ससुर रावण के पुतले बनाते थे. उस समय भाई भी उनके साथ काम करते थे. ससुर से यह हुनर सीखने के बाद वीरेंद्र ने परिवार के साथ यह काम जारी रखा.
इनके ससुराल पक्ष में करीब 200 साल से पुतले बनाने की परंपरा चली आ रही है. सावन महीने से हीं इसकी तैयारी शुरू हो जाती है. इस बार उन्हें करीब 12 से 14 पुतले बनाने के ऑर्डर मिले हैं. यह ऑर्डर उत्तराखंड, फरीदपुर, पवन बिहार और आलमगिरीगंज समेत कई स्थानों से मिले हैं.
40 से घटकर 20 फीट का रह गया रावण: उन्होंने बताया कि महंगाई ने पुतलों की ऊंचाई के साथ कारीगरों की कमाई पर भी असर डाला है. वीरेंद्र के मुताबिक, पहले 30 से 40 फीट और 50 फीट तक के पुतले बनते थे. अब 20 फीट के पुतलों की मांग ज्यादा है.
बांस का बंडल, जो पहले करीब 250 रुपए में मिलता था. अब वह 450 रुपए तक पहुंच गया है. एक पुतला बनाने में चार से पांच दिन लगते हैं. तीन मजदूर काम करते हैं. एक मजदूर की प्रतिदिन मजदूरी करीब 800 रुपए है. सामग्री और मजदूरी मिलाकर एक पुतले पर लगभग 10 से 11 हजार रुपए तक का खर्च आ जाता है. लागत बढ़ने से मुनाफा भी कम हो रहा है.
पुतलों से पहचान अब विरासत बचाने का संकट: किला इलाके में कभी कल्लू भाई की पहचान कल्लू रावण वाले के नाम से होती थी. उनके निधन के बाद अब बेटे शादाब अली, शहंशाह, शबाब अली और परिवार के अन्य सदस्य इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.
मोहल्ला फूलवालान में रहने वाले इस परिवार के मुताबिक, पहले करीब 20 लड़के पुतले बनाने के काम में लगे रहते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 10 रह गई है. परिवार के लिए यह काम केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि बुजुर्गों से मिली पहचान भी है. अब विरासत बचाने का संकट खड़ा हो गया है.
सीजन में बदलना पड़ता है काम: रावण के पुतले बनाने का काम साल भर नहीं चलता. दशहरे के बाद खाली समय में वीरेंद्र अपने बेटे के साथ ई-रिक्शा चलाते हैं. वहीं, दूसरे परिवार के सदस्य शादी समारोहों में सजावट और अन्य काम करके गुजारा करते हैं.
कारीगरों के मुताबिक, मोहर्रम के दौरान ताजिया सजाने और दशहरे पर पुतले बनाने का काम पीढ़ियों से उनकी आजीविका का हिस्सा रहा है. रामलीला मैदान में पुतले खड़े करने से लेकर आतिशबाजी की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी भी कई बार इन्हीं परिवारों को निभानी पड़ती है.
हुनर बचाने की चिंता और चुनौती: दोनों परिवारों की कहानी अलग है, लेकिन परेशानी एक जैसी है. महंगाई बढ़ रही है और ऑर्डर घट रहे हैं. मेहनत के मुकाबले कमाई कम होती जा रही है. इसके बावजूद कारीगर इस परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते.
उनके लिए रावण के पुतले बनाना महज मौसमी कारोबार नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर है. अब चुनौती यह है कि बढ़ती लागत और घटते काम के बीच इस विरासत को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए.
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