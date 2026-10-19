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आखिर क्यों घट रहा 'रावण' का कद; क्या आने वाले वर्षों में और छोटे हो जाएंगे लंकाधिपति लंकेश

आखिर क्यों घटता जा रहा 'रावण' का कद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: क्या आपने अपने शहर में रावण के विशालकाय पुतले की लंबाई साल-दर-साल घटते देखी है? ज्यादातर लोगों का जवाब हां में होगा. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई रावण का कद छोटा करती जा रही है. जहां पहले 50-50 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनता था, वहां अब यह लंबाई घटकर 20-30 फीट रह गई है. यूपी के बरेली में भी यही हाल है. यहां कभी 40-50 फीट ऊंचा पुतला बनता था, लेकिन इस बार 20-20 फीट के रावण का पुतला बनाने का हीं ऑर्डर मिला है. पढ़ें लंकाधिपति रावण और आज की महंगाई डायन के कनेक्शन का खंगालती यह विशेष रिपोर्ट.

महंगाई का असर अब रावण के कद पर भी साफ दिखाई देने लगा है. बांस की बल्लियों से लेकर मेहनताना तक का खर्च बढ़ गया है. काम भी पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है. ऐसे में बरेली के कारीगर पुश्तैनी परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.