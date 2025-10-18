ETV Bharat / state

धनतेरस पर महंगाई की मार, मायूस नजर आया मध्यम वर्ग, सोना-चांदी नहीं बर्तन खरीदकर ही करनी पड़ रही संतुष्टि

करनाल: देशभर में त्योहारों की धूम है, आज यानी शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. हरियाणा में वैसे बाजारों में खूब चहल-पहल है, लेकिन इस बार महंगाई बढ़ने के कारण लोग थोड़े मायूस भी हैं. क्योंकि त्योहारों के कुछ दिनों बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा. लोग शादियों के लिए अभी धनतेरस पर सोना-चांदी के आभूषण खरीद लेते हैं. लेकिन इस बार सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. जिसके चलते मध्यम वर्ग के लिए आभूषण खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है. इस वजह से धनतेरस पर थोड़ी सी मायूसी भी लोगों के चेहरों पर झलक रही है.

कहीं मायूसी तो कहीं खरीदारी जारी: वहीं, दुकानदारों पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं. लेकिन इस बार काफी कम संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. बीते साल के मुकाबले इस बार खरीदारी कम हो रही है. दुकानदारों का कहना है कि "इस बार सोने-चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बीते साल के मुकाबले इस बार केवल 20-25 फीसदी ग्राहक ही दुकानों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. वहीं, लोगों को अब बर्तन खरीदकर ही धनतेरस पर संतुष्टि करनी पड़ रही है. लेकिन दुकानदारों की उम्मीद के मुताबिक वे भी कम ही खरीद रहे हैं".