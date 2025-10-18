धनतेरस पर महंगाई की मार, मायूस नजर आया मध्यम वर्ग, सोना-चांदी नहीं बर्तन खरीदकर ही करनी पड़ रही संतुष्टि
धनतेरस का त्योहार इस बार काफी फीका लग रहा है. महंगाई की वजह से लोग सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं.वनम
Published : October 18, 2025 at 3:35 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 4:39 PM IST
करनाल: देशभर में त्योहारों की धूम है, आज यानी शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. हरियाणा में वैसे बाजारों में खूब चहल-पहल है, लेकिन इस बार महंगाई बढ़ने के कारण लोग थोड़े मायूस भी हैं. क्योंकि त्योहारों के कुछ दिनों बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा. लोग शादियों के लिए अभी धनतेरस पर सोना-चांदी के आभूषण खरीद लेते हैं. लेकिन इस बार सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. जिसके चलते मध्यम वर्ग के लिए आभूषण खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है. इस वजह से धनतेरस पर थोड़ी सी मायूसी भी लोगों के चेहरों पर झलक रही है.
कहीं मायूसी तो कहीं खरीदारी जारी: वहीं, दुकानदारों पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं. लेकिन इस बार काफी कम संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. बीते साल के मुकाबले इस बार खरीदारी कम हो रही है. दुकानदारों का कहना है कि "इस बार सोने-चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बीते साल के मुकाबले इस बार केवल 20-25 फीसदी ग्राहक ही दुकानों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. वहीं, लोगों को अब बर्तन खरीदकर ही धनतेरस पर संतुष्टि करनी पड़ रही है. लेकिन दुकानदारों की उम्मीद के मुताबिक वे भी कम ही खरीद रहे हैं".
सोना-चांदी नहीं बर्तन खरीद रहे लोग: इस बार की महंगाई ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है. लोगों को सोच-समझकर त्योहार मनाने पड़ रहे हैं. धनतेरस और बाकी त्योहारों पर मध्यम वर्ग ही सबसे ज्यादा खरीदारी करता था. लेकिन अब मध्यम वर्ग काफी मायूस नजर आ रहा है. कुल मिलाकर महंगाई बढ़ने के कारण इस बार त्योहारों का रंग फीका सा पड़ गया है. हालांकि दुकानदारों को उम्मीद है कि आज शाम तक दुकानों में भीड़ लौट सकती है. लोग खरीदारी करने पहुंच सकते हैं. लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोग आएंगे या नहीं.
ये भी पढ़ें: धनतेरस पर किस मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी? जानें पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें: धनतेरस पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद, देसी उत्पादों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा