रबी सीजन में एनपीके खाद के दामों में 500 रुपये की भारी बढ़ोतरी, किसानों-बागवानों पर महंगाई की मार!
रबी सीजन में खाद महंगी होने से किसानों-बागवानों की बढ़ी परेशानी. 50 किलो की बोरी अब 2250 से 2350 रुपये तक पहुंची.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:00 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में रबी फसलों की बिजाई के बीच किसानों और बागवानों को महंगाई का झटका लगा है. एनपीके खाद के दामों में प्रति बोरी 500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे किसानों को अब खेती और बागवानी के लिए खाद खरीदने पर पहले के मुकाबले अधिक खर्च करना पड़ेगा. हालांकि यूरिया खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसका भाव पहले की तरह 266 रुपये प्रति बोरी बना हुआ है.
एनपीके खाद के दामों में 500 रुपये की बढ़ोतरी
एनपीके 16:16:16 खाद की 50 किलो की बोरी, जो पहले 1750 रुपये में मिलती थी, अब 2250 रुपये में मिल रही है. इसी तरह एनपीके 12:32:16 खाद की कीमत भी 1850 रुपये से बढ़कर 2350 रुपये प्रति बोरी हो गई है. हालांकि इस खाद का भाव पहले 2450 रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन दो दिन पहले इसमें 100 रुपये की कमी की गई है.इसके बावजूद किसानों को पुरानी कीमत के मुकाबले 500 रुपये अधिक चुकाने पड़ रहे हैं.
प्रदेश में इन दिनों रबी फसलों की बिजाई का सीजन चल रहा है. किसान खेतों में फसलों की बिजाई के लिए खाद खरीद रहे हैं. वहीं, सेब बागवानों को भी सर्दियों के दौरान बगीचों में खाद डालने की जरूरत रहती है. ऐसे में खाद के दाम बढ़ने से दोनों वर्गों का कृषि खर्च बढ़ गया है. प्रदेश में करीब 3.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की खेती होती है, जबकि लगभग 2.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है.
50 किलो की बोरी अब 2350 रुपये तक पहुंची
बागवान रमेश कुमार, टेक चंद और गौरी भारती का कहना है कि सरकार किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने की बात करती है, लेकिन खेती और बागवानी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है. खाद के दामों में अचानक बढ़ोतरी से किसानों और बागवानों का आर्थिक बोझ बढ़ेगा. उन्होंने सरकार से खाद पर सब्सिडी बढ़ाने और छोटे किसानों व बागवानों को राहत देने की मांग उठाई है.
वहीं, इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित गुलाटिया ने बताया कि, "एनपीके 12:32:16 खाद के दाम में 500 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई है. जबकि यूरिया खाद की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 266 रुपये प्रति बोरी ही उपलब्ध है."
भुंतर सब्जी मंडी में आढ़तियों की कटौती से किसान-बागवान परेशान
जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी में आढ़तियों की ओर से की जा रही कथित मनमानी कटौती से किसान-बागवान परेशान हैं. किसानों ने आरोप लगाया है कि मंडी में उनकी उपज के भुगतान के दौरान मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके अलावा खादों की लगातार बढ़ती कीमतों और फसलों का उचित दाम न मिलने का मुद्दा भी किसान-बागवानों ने उठाया है.
खादों की बढ़ती कीमतों से किसान परेशान
इन समस्याओं को लेकर दि लोअर कुल्लू किसान-बागवान संगठन की बैठक संगठन के अध्यक्ष करतार सिंह गुलेरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में किसान शंकर सिंह ने आरोप लगाया कि, भुंतर सब्जी मंडी में आढ़तियों की ओर से किसान-बागवानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. किसान-बागवान दिन-रात मेहनत कर अपनी फसल तैयार करते हैं, लेकिन मंडी में उत्पाद पहुंचाने के बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. प्रदेश सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करे.
वहीं, मणिकर्ण घाटी के वरिष्ठ किसान-बागवान हरि सिंह ठाकुर और गुलाब नेगी ने खादों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि महंगी खादों और कृषि-बागवानी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के कारण उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है. इससे किसानों और बागवानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सरकार से खादों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने और उचित सब्सिडी उपलब्ध करवाने की मांग उठाई.
फसलों के उचित दाम न मिलने का मुद्दा भी उठा
बैठक में सेब, जापानी फल और अन्य फसलों के उचित दाम न मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. किसान-बागवानों का कहना था कि एक ओर उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मंडियों में उनकी उपज को लागत के अनुरूप दाम नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में बगीचों का रखरखाव और आगामी फसल की तैयारियां करना मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने मंडियों की व्यवस्था में सुधार, बेहतर विपणन सुविधाएं और परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की.
संगठन के अध्यक्ष करतार सिंह गुलेरिया ने कहा कि दि लोअर कुल्लू किसान-बागवान संगठन हमेशा किसानों और बागवानों के हितों की लड़ाई लड़ता आया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर साल उत्पादन लागत बढ़ रही है और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से किसान-बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसका असर प्रदेश की बागवानी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका पर पड़ेगा.
समस्याओं के समाधान का आश्वासन
वहीं, विपणन बोर्ड के सचिव दीक्षित जरियाल ने किसान-बागवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के माध्यम से इनके समाधान के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इस अवसर पर आढ़ती एसोसिएशन भुंतर के अध्यक्ष निम्मे राम, चेयरमैन राम लाल और डागू राम सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करने का भरोसा दिलाया.
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