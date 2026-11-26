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रबी सीजन में एनपीके खाद के दामों में 500 रुपये की भारी बढ़ोतरी, किसानों-बागवानों पर महंगाई की मार!

एनपीके खाद के दामों में 500 रुपये की बढ़ोतरी ( IANS )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में रबी फसलों की बिजाई के बीच किसानों और बागवानों को महंगाई का झटका लगा है. एनपीके खाद के दामों में प्रति बोरी 500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे किसानों को अब खेती और बागवानी के लिए खाद खरीदने पर पहले के मुकाबले अधिक खर्च करना पड़ेगा. हालांकि यूरिया खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसका भाव पहले की तरह 266 रुपये प्रति बोरी बना हुआ है.

एनपीके खाद के दामों में 500 रुपये की बढ़ोतरी