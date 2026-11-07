पटाखे पर इस बार 10 से 15 फ़ीसदी की महंगाई का साया, कोरबा में सज गया आतिशबाजी का बाजार
कोरबा में इस बार पटाखे महंगे हो गए हैं. उसके बावजूद भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 10:28 PM IST
कोरबा: दीपावली पर्व को लेकर कोरबा के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है. धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के लिए सजावटी सामानों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बंपर खरीदारी के बाद अब आतिशबाजी का बाजार पूरी तरह सज चुका है.
इस बार दीवाली पर आतिशबाजी करना आम लोगों की जेब पर थोड़ा भारी पड़ने वाला है. कच्ची सामग्रियों के दाम बढ़ने और परिवहन खर्च में इजाफे के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटाखों की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है.
जानिए कितने बढ़े पटाखों के दाम ?
बाजार में इस बार बच्चों के फैंसी पटाखों से लेकर बड़े स्काई शॉट्स तक सभी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. पिछले साल की तुलना में इस बार सभी पटाखों की कीमतों में 10 फीसदी से 15 फीसदी तक का इजाफा हुआ है. फुलझड़ी जो 50 से 120 रुपये प्रति पैकेट मिलती थी. उसकी कीमत 60 से 140 रुपये प्रति पैकेट हो गई है. अनार के दाम में भी इजाफा हुआ है. यह पहले 150 से 400 रुपये प्रति डिब्बा मिलता था. अब यह 170 रुपये से 450 रुपये प्रति डब्बा हो चुका है. चकरी की बात करे तो इसकी कीमतों में भी 10 से 15 फीसदी का इजाफा हुआ है. 80 से 200 रुपये प्रति पैकेट मिलने वाली चकरी अब 90 से 230 रुपये प्रति पैकेट के दर पर मिल रही है. मल्टी-शॉर्ट स्काई शॉट्स की कीमत पहले 400 रुपये से 2500 रुपये प्रति पीस थी. अब इसकी कीमत 450 रुपये से 2850 रुपये प्रति पीस हो गई है. फैंसी साउंड क्रैकर्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. पहले इसकी कीमत 100 रुपये से 500 रुपये प्रति पैकेट थी. अब यह 115 रुपये से 570 रुपये प्रति पैकेट तक पहुंच चुकी है.
निर्माण लागत और ढुलाई बढ़ने से इस बार कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक का अंतर आया है. इसके बावजूद त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह है. लोग अपने बजट के अनुसार जमकर खरीदारी कर रहे हैं - अश्वनी मिश्रा, फुटकर पटाखा संघ के अध्यक्ष
मार्केट से चाइनीज पटाखे गायब
कीमतों में इजाफे के बावजूद पटाखा दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई नए और आकर्षक विकल्प उतारे गए हैं. पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार कम धुएं और नियंत्रित ध्वनि वाले 'ग्रीन क्रैकर्स' की मांग सबसे अधिक है. 30 से लेकर 120 शॉट्स वाले फैंसी स्काई शॉट्स की नई रेंज आई है, जो आसमान में जाकर सतरंगी कलाकृतियां और नजारे बनाते हैं. म्यूजिक फुलझड़ी, पॉप-पॉप, कलर-चेंजिंग चकरी, मैजिक व्हिसल और कार्टून कैरेक्टर वाले स्पार्कलर्स बच्चों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. व्यापारियों ने यह भी बताया कि इस वर्ष चीनी पटाखों की डिमांड काफी कम है. इनका व्यापार भी लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है. चाइनीज पटाखे मजार से पूरी तरह से गायब है.
सभी तरह के पटाखों के दाम में बढ़ोतरी हुई है. चाइनीज पटाखे बाजार से पूरी तरह से गायब है. पूरी तरह से देसी पटाखे ने बाजार कैप्चर किया है. लोग इसी तरह के पटाखे को पसंद भी कर रहे हैं.