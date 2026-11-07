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पटाखे पर इस बार 10 से 15 फ़ीसदी की महंगाई का साया, कोरबा में सज गया आतिशबाजी का बाजार

कोरबा में पटाखों की बिक्री ( ETV BHARAT )

कोरबा: ​दीपावली पर्व को लेकर कोरबा के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है. धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के लिए सजावटी सामानों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बंपर खरीदारी के बाद अब आतिशबाजी का बाजार पूरी तरह सज चुका है.

इस बार दीवाली पर आतिशबाजी करना आम लोगों की जेब पर थोड़ा भारी पड़ने वाला है. कच्ची सामग्रियों के दाम बढ़ने और परिवहन खर्च में इजाफे के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटाखों की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है.