ईंधन संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार, मोदी सरकार का जनता पर क्रूर बोझ- रविंद्र चौबे
पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना, ईंधन की खपत कम करने की सलाह पर भी तंज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 7:40 PM IST
बेमेतरा: महंगाई और पेट्रोल-डीजल संकट को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. अलग-अलग जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की खामियां बताई जा रही है. बेमेतरा शहर के बेरला रोड स्थित राजीव भवन में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है.
जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा-चौबे
पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को जनता पर आर्थिक बोझ करार दिया. उन्होंने कहा कि मई 2026 में देश के भीतर महंगाई चरम पर है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
मोदी सरकार का जनता पर क्रूर बोझ
रविंद्र चौबे ने कहा कि ये महंगाई मोदी सरकार द्वारा जनता पर डाला गया क्रूर बोझ है. कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस और विशेषकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी वृद्धि पर कड़ा विरोध जताया. रविंद्र चौबे ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से बाजार में खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग की थाली पर पड़ रहा है.
ईंधन की खपत कम करने की सलाह पर तंज
केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की खपत कम करने की सलाह को कांग्रेस ने अनैतिक और कष्टदायी करार दिया. रविंद्र चौबे ने पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को राहत देने के बजाय उन्हें उपयोग कम करने की नसीहत देना सरकार की नाकामी को दर्शाता है.
'सरकार आम आदमी पर नहीं दे रही ध्यान'
पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने भी आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अनुकूल थीं, तब सरकार ने देश की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए. सरकार की इसी दूरदर्शिता की कमी का खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. आम आदमी को राहत देने के बजाय सरकार केवल टैक्स वसूली और कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान दे रही है.
3 महीने से देश में आर्थिक मंदी: गुरुदयाल सिंह बंजारे
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि देश में विगत 3 महीने से आर्थिक मंदी है. परंतु कुछ राज्यों में चुनाव के कारण केंद्र सरकार इसे छिपाकर रखी हुई थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को पेट्रोल डीजल के उपयोग कम करने एवं वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत दे दी.