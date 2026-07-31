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PCC अध्यक्ष की कुर्सी पर घमासान: उमेश पटेल के समर्थन में पोस्ट करना कांग्रेस नेता को पड़ा भारी, कारण बताओ नोटिस जारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अरुण मालाकार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कांग्रेस नेता उमेश पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खुलकर पैरवी की गई. पोस्ट में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी का रास्ता मजबूत नेतृत्व और सही फैसले से होकर गुजरता है. इसमें उमेश पटेल को जमीनी नेता बताते हुए कहा गया कि वे जनता का दर्द समझते हैं, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं और संगठन को मजबूत बना सकते हैं. पोस्ट के जरिए उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अपील की.

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अंदरूनी राजनीति एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. वरिष्ठ नेताओं के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद संगठन के भीतर हलचल तेज हो गई है. इसी बीच सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण मालाकार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता उमेश पटेल के समर्थन में ऐसा पोस्ट साझा किया, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई और संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन हुआ. अब उन्हें तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

पीसीसी चीफ ने भेजा कारण बताओ नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माना अनुशासनहीनता का मामला

अरुण मालाकार की इस फेसबुक पोस्ट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है. जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट से कांग्रेस संगठन की छवि धूमिल हो रही है और यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. नोटिस में यह भी उल्लेख है कि प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और उसी के निर्देश पर संगठन की ओर से यह कार्रवाई की गई है.

तीन दिन में जवाब देने के निर्देश

30 जुलाई 2026 को जारी पत्र में अरुण मालाकार को निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजें. नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला तो उनके खिलाफ एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह नोटिस प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) मलकीत सिंह गैंदू के हस्ताक्षर से जारी किया गया हैय

वरिष्ठ नेताओं को भी भेजी गई नोटिस की कॉपी

इस नोटिस की प्रतिलिपि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों को भी भेजी गई है. इनमें एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, एआईसीसी के अन्य सचिव, प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि संगठन इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है.

क्या हैं इस कार्रवाई के राजनीतिक मायने?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच किसी एक नेता के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया अभियान चलाना अब संगठन के लिए अनुशासन का विषय बन गया है. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व यह संदेश देना चाहता है कि संगठनात्मक फैसलों पर सार्वजनिक दबाव बनाने या लॉबिंग करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे समय में यह कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रही अंदरूनी राजनीति को भी उजागर करती है.