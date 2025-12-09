ETV Bharat / state

नरेगा श्रमिकों में फैला संक्रमण, 56 को हुआ इन्फेक्शन, चिकित्सा विभाग ने लिए मिट्टी-पानी के सैंपल

बारां: छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र के कल्पा जागीर गांव में नरेगा के तहत तालाब की खुदाई का काम कर रहे नरेगा श्रमिकों में अचानक से संक्रमण फैल गया. इस दौरान करीब 56 मजदूरों के शरीर पर खुजली के साथ लाल निशान हो गए. जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना पर मौके पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीमों ने आवश्यक दवाइयां देकर मिट्टी व पानी के सैंपल लिए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार छीपाबड़ौद उपखंड के कल्पा जागीर गांव में नरेगा योजना से मॉडल तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था. इसमें करीब 100 महिला व पुरुष मजदूरी का काम कर रहे थे. खुदाई के दौरान अचानक से श्रमिकों के शरीर में खुजली की शिकायत हुई. खुजली के साथ ही लाल निशान होने लगे. इसकी जानकारी उन्होंने उनके मेट को दी. नरेगा मेट ने सारथल के चिकित्सकों को इस बारे में सूचना दी. इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारथल व जिला मुख्यालय से पहुंची चिकित्सा विभाग की टीमों ने मजदूरों की जांच कर आवश्यक दवाइयां व उपचार दिया. साथ ही उन्होंने मिट्टी और पानी के सैंपल भी लिए.