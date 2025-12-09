ETV Bharat / state

नरेगा श्रमिकों में फैला संक्रमण, 56 को हुआ इन्फेक्शन, चिकित्सा विभाग ने लिए मिट्टी-पानी के सैंपल

संक्रमण की जानकारी मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची. श्रमिकों को दवाइयां और उपचार दिया.

NREGA workers gathered at the scene
मौके पर जमा नरेगा श्रमिक (ETV Bharat Baran)
Published : December 9, 2025 at 6:57 PM IST

बारां: छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र के कल्पा जागीर गांव में नरेगा के तहत तालाब की खुदाई का काम कर रहे नरेगा श्रमिकों में अचानक से संक्रमण फैल गया. इस दौरान करीब 56 मजदूरों के शरीर पर खुजली के साथ लाल निशान हो गए. जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना पर मौके पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीमों ने आवश्यक दवाइयां देकर मिट्टी व पानी के सैंपल लिए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार छीपाबड़ौद उपखंड के कल्पा जागीर गांव में नरेगा योजना से मॉडल तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था. इसमें करीब 100 महिला व पुरुष मजदूरी का काम कर रहे थे. खुदाई के दौरान अचानक से श्रमिकों के शरीर में खुजली की शिकायत हुई. खुजली के साथ ही लाल निशान होने लगे. इसकी जानकारी उन्होंने उनके मेट को दी. नरेगा मेट ने सारथल के चिकित्सकों को इस बारे में सूचना दी. इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारथल व जिला मुख्यालय से पहुंची चिकित्सा विभाग की टीमों ने मजदूरों की जांच कर आवश्यक दवाइयां व उपचार दिया. साथ ही उन्होंने मिट्टी और पानी के सैंपल भी लिए.

वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों के साथ-साथ उनके बच्चों में भी संक्रमण देखा गया. फिलहाल चिकित्सा विभाग की टीम संक्रमण का पता लगाने का प्रयास कर रही है. मामले में एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल ने बताया कि यह मामला मेरी जानकारी में आया है. बीसीएमओ छीपाबड़ौद ने बताया था करीब 56 नरेगा मजदूरों में इन्फेक्शन फैलने से खुजली व शरीर पर लाल निशान हो गए हैं. जिसे लेकर आज वहां पर चिकित्सा विभाग द्वारा कैम्प लगाया गया था. कल मैं स्वयं भी मौके पर जाकर मामले की जांच करूंगा.

संपादक की पसंद

