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कैटरेक्ट सर्जरी के बाद संक्रमण : मरीजों के सैंपल माइक्रो बायोलॉजी लैब भेजे गए, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह भी पहुंचे अस्पताल

फिलहाल यह पता नहीं लग पाया है कि संक्रमण किस वजह से हुआ. सैंपल जांच के लिए माइक्रो बायोलॉजी लैब में भेजे गए हैं.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल पहुंचे
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल पहुंचे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 1:58 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 3:25 PM IST

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जयपुर : कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती किया गया है, जिसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है. कुचामन के राजकीय अस्पताल में ऑपरेशन के महज 24 घंटे के भीतर मरीजों की आंखों में संक्रमण इतना बढ़ गया कि उनकी आंखों की पुतली सफेद पड़ने लगी. इसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर 24 घंटे में ही एक साथ मरीजों को संक्रमण कैसे हुआ?

मामले को लेकर एसएमएस अस्पताल के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र शेखावत का कहना है कि अस्पताल पहुंचते ही सभी मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है. फिलहाल यह पता नहीं लग पाया है कि संक्रमण किस वजह से हुआ. इसके लिए सैंपल जांच के लिए माइक्रो बायोलॉजी लैब में भेजे गए हैं. फिलहाल पांच मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

मामले को जानकारी देते डॉक्टर और मंत्री (ETV Bharat Jaipur)

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टीम कुचामन भेजी गई : चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी अस्पताल पहुंचे और मरीजों के इलाज से जुड़ी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि एक टीम कुचामन अस्पताल में भेजी गई है और वहां से भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे, जिसके बाद ही संक्रमण के कारणों का पता चल सकेगा. कुल सात मरीजों को समस्या हुई थी, जिसमें से दो मरीजों को अजमेर रेफर किया गया है.

कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. आर.के. जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित किया. बोर्ड का गठन नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में किया गया है. इसमें मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. एम.के. अग्रवाल, नेत्र रोग विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं. अस्पताल में घासीराम 65 वर्ष, हीराराम 73 वर्ष, गोकुल 70 वर्ष, मीरा देवी 68 वर्ष और नारायणी 67 वर्ष को भर्ती किया गया है.

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विट्रोक्टोमी सर्जरी की गई : डॉ. शेखावत ने बताया कि मरीजों की विट्रोक्टोमी सर्जरी की गई है. यह आंख के अंदर होने वाली एक विशेष ऑपरेशन प्रक्रिया है, जिसमें आंख के भीतर मौजूद विट्रियस जेल को निकालकर उसकी जगह विशेष द्रव, गैस या सिलिकॉन भरा जाता है. यह सर्जरी मुख्य रूप से रेटिना और आंख के पिछले हिस्से की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए की जाती है. मानसून के मौसम में नमी और बैक्टीरिया की सक्रियता बढ़ने से संक्रमण का खतरा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहता है. ऐसे में सावधानी काफी जरूरी है.

Last Updated : July 30, 2026 at 3:25 PM IST

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