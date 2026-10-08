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कानपुर जू में काले हिरणों में टैबिनस मक्खी से फैला था संक्रमण, आईवीआरआई की रिपोर्ट में खुलासा

हिरणों में टैबिनस मक्खी से फैला था संक्रमण ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू में टैबिनस मक्खी से काले हिरणों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कानपुर जू पहुंची भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के विशेषज्ञों ने कुछ घायल काले हिरणों की सैंपलिंग ली थी.

आईवीआरआई से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एम कलीकरन ने काले हिरणों के ब्लड सैंपल की जो स्लाइड्स तैयार की थीं. उनमें टैबिनस मक्खी द्वारा फैलने वाले संक्रमण हीमोंप्रोटोजोंस के कुछ लक्षण मिले हैं, इसकी पुष्टि कानपुर जू के चिकित्सक मोहम्मद नासिर ने की है.