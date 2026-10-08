कानपुर जू में काले हिरणों में टैबिनस मक्खी से फैला था संक्रमण, आईवीआरआई की रिपोर्ट में खुलासा
कानपुर जू में 55 काले हिरणों को ट्राईक्वीन वैक्सीन की डोज दी गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:38 PM IST
कानपुर: शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू में टैबिनस मक्खी से काले हिरणों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कानपुर जू पहुंची भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के विशेषज्ञों ने कुछ घायल काले हिरणों की सैंपलिंग ली थी.
आईवीआरआई से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एम कलीकरन ने काले हिरणों के ब्लड सैंपल की जो स्लाइड्स तैयार की थीं. उनमें टैबिनस मक्खी द्वारा फैलने वाले संक्रमण हीमोंप्रोटोजोंस के कुछ लक्षण मिले हैं, इसकी पुष्टि कानपुर जू के चिकित्सक मोहम्मद नासिर ने की है.
उन्होंने बताया की जैसे ही आईवीआरआई से यह जानकारी मिली, उसके तुरंत बाद कानपुर जू में 55 काले हिरणों को ट्राईक्वीन वैक्सीन की डोज दी गई. डॉ नासिर ने बताया टैबीनस मक्खी की डंक से जो संक्रमण फैलता है, उससे बचाव के लिए ट्राईक्वीन वैक्सीन अधिक कारगर है.
उन्होंने बताया कि कानपुर जू में कुल 87 काले हिरण हैं. ऐसे में जब से यहां संक्रमण फैला है, तब से हिरणों को दो अलग-अलग बाड़ों में रखा जा रहा है. अब जो बचे हुए काले हिरण हैं. उन्हें भी जल्द ही ट्राईक्वीन वैक्सीन की डोज हम देंगे. डोज देने के बाद से काले हिरणों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. जो कुछ काले हिरण अस्पताल में घायल अवस्था में थे, वह भी अब पूरी तरह से ठीक हैं.
डॉक्टर नासिर ने बताया कि काले हिरणों में संक्रमण फैलने के बाद अब शेर-तेंदुआ और बाघ को भी ट्राईक्विन वैक्सीन की डोज दी जाएगी. अब सभी अन्य वन्य जीवों की सेहत दुरुस्त किया जाएगा. जिससे वह बीमार ना हों. वहीं, कानपुर जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने कहा कि जू के अधिकतर वालों में चूने का छिड़काव कराया जा रहा है. साथ ही बाड़ों के आसपास सफाई भी कराई जा रही है.
कीपर को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उन्हें मक्खी या मच्छरों का झुंड दिखाई देता है, तो वह फौरन आला अफसरों को यह जानकारी दें. इसी तरह कानपुर जू के निदेशक कन्हैया पटेल ने कहा कि सभी वन्य जीवों की सेहत को लेकर कानपुर जू के डॉक्टर्स लगातार आईवीआरआई के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं. अगर कोई वन्य जीव बीमार दिखता है, तो उसे फौरन अस्पताल में लाकर उसका इलाज शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं.
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