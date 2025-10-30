ETV Bharat / state

अनसेफ मिला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल, फूड एंड सेफ्टी विभाग ने फरीदाबाद की कंपनी को भेजा नोटिस

Infant Milk Powder: हरियाणा के फरीदाबाद IMT क्षेत्र में स्थित न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर कंपनी में बनने वाला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल अनसेफ मिला.

Infant Milk Powder
Infant Milk Powder (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद IMT क्षेत्र में स्थित न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर कंपनी सवालों में है. फूड एंड सेफ्टी विभाग ने बताया कि कंपनी में बनने वाला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल अनसेफ पाया गया है. जिससे बच्चों में थायराइड और ओवरवेट होने का खतरा है. इस मिल्क पाउडर का दूध 0 से 6 महीने तक के बच्चों को पिलाया जाता है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ये सैंपल लिया था. जिसकी रिपोर्ट अब लैब से आई है.

अनसेफ मिला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल: रिपोर्ट आने के बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कपंनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब कंपनी को जांच में शामिल किया जाएगा. इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. इस अनसेफ मिल्क पाउडर से 0 से 6 उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. दूषित दूध पाउडर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है.

दिवाली पर लिया गया था सैंपल: खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने बताया कि "दीपावली के अवसर पर विभाग की ओर से 67 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए थे. इनमें से अब तक 18 सैंपलों की रिपोर्ट मिल चुकी है. 18 में से अभी तक तीन तीन सैंपल असुरक्षित घोषित किए गए हैं. उन्हीं में से एक सैंपल इंफेंट मिल्क पाउडर है. रिपोर्ट में स्पष्ट है कि न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा बनाए गए इंफेंट मिल्क पाउडर में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया. जिसके चलते इसे 'अनसेफ' श्रेणी में रखा गया है. ये मिल्क पाउडर विशेष रूप से 0 से 6 महीने तक के शिशुओं को पिलाने के लिए उपयोग किया जाता है. इसलिए इसकी गुणवत्ता में कमी मिलना बेहद गंभीर बात है."

अनसेफ मिला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल, 6 महीने के बच्चों में थायराइड का खतरा! (Etv Bharat)

खाद्य सुरक्षा विभाग का कंपनी को नोटिस: डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने बताया कि "विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई के लिए पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है. यदि कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." फरीदाबाद में सामने आए इस मामले ने ना केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये उत्पाद छोटे बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को दिए जाने वाले उत्पाद खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें.

कंपनी के मालिक ने क्या कहा? कंपनी के मालिक TN तिवारी ने कहा "ये विदेशी कंपनियों की चाल हो सकती है. क्योंकि हमारी कंपनी मल्टी नेशनल कंपनियों को टक्कर दे रही है. कंपनी विभाग से दोबारा जांच कराने की अपील करेगी." बता दें कि फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में स्थित न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर नाम की कंपनी से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लिया था. न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर कंपनी नवजात बच्चों के लिए इंफेंट मिल्क पाउडर तैयार करती है. कंपनी इस पाउडर को ना केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में बल्कि 20 अन्य देशों में भी निर्यात करती है. ऐसे में इस सैंपल के असुरक्षित पाए जाने से अभिभावकों और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

