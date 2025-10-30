ETV Bharat / state

अनसेफ मिला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल, फूड एंड सेफ्टी विभाग ने फरीदाबाद की कंपनी को भेजा नोटिस

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद IMT क्षेत्र में स्थित न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर कंपनी सवालों में है. फूड एंड सेफ्टी विभाग ने बताया कि कंपनी में बनने वाला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल अनसेफ पाया गया है. जिससे बच्चों में थायराइड और ओवरवेट होने का खतरा है. इस मिल्क पाउडर का दूध 0 से 6 महीने तक के बच्चों को पिलाया जाता है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ये सैंपल लिया था. जिसकी रिपोर्ट अब लैब से आई है.

अनसेफ मिला इंफेंट मिल्क पाउडर का सैंपल: रिपोर्ट आने के बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कपंनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब कंपनी को जांच में शामिल किया जाएगा. इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. इस अनसेफ मिल्क पाउडर से 0 से 6 उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. दूषित दूध पाउडर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है.

दिवाली पर लिया गया था सैंपल: खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने बताया कि "दीपावली के अवसर पर विभाग की ओर से 67 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए थे. इनमें से अब तक 18 सैंपलों की रिपोर्ट मिल चुकी है. 18 में से अभी तक तीन तीन सैंपल असुरक्षित घोषित किए गए हैं. उन्हीं में से एक सैंपल इंफेंट मिल्क पाउडर है. रिपोर्ट में स्पष्ट है कि न्यूट्रिमेड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा बनाए गए इंफेंट मिल्क पाउडर में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया. जिसके चलते इसे 'अनसेफ' श्रेणी में रखा गया है. ये मिल्क पाउडर विशेष रूप से 0 से 6 महीने तक के शिशुओं को पिलाने के लिए उपयोग किया जाता है. इसलिए इसकी गुणवत्ता में कमी मिलना बेहद गंभीर बात है."