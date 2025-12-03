हिमाचल में अवैध खनन करने वालों पर 1108 मामले दर्ज, इतने करोड़ रुपए वसूला जुर्माना
सदन में क्रशर को लेकर एनवायरमेंट क्लीयरेंस और लीज पर देने के नियम पर उद्योग मंत्री ने दी ये जानकारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:39 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर उद्योग विभाग ने पिछले ढाई साल में सख्त कार्रवाई की है. इस अवधि में अवैध खनन के कुल 1108 के मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, नियमों को ताक पर रखने वालों से करोड़ों रुपयों का जुर्माना भी वसूला है. अवैध खननकारियों पर सख्ती बढ़ाने के साथ ही विभाग ने निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया है. जिससे अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने में मदद मिली है. ये जानकारी धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विंटर सेशन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बंजार से भाजपा विधायक सुरेन्द्र शौरी और शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के ओर से पूछे गए सवाल के जवाब दी.
"हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायतें) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 72 के तहत विभाग ने 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई, 2025 तक अवैध खनन के कुल 1108 मामले दर्ज किए हैं. जिनमें 711 मामलों में विभाग की ओर से 1,80,00,375 रुपए का जुर्माना वसूला है." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री
कोर्ट में 395 मामले
उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने सदन में जानकारी दी कि अवैध खनन के 395 मामले कोर्ट में दायर किए गए हैं. जिनमें 128 मामलों में अदालत ने 57,72,500 रुपये का जुर्माना वसूला है. वहीं, 269 मामले न्यायालय में लंबित है. इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि विभाग ने इस अवधि के दौरान 99 जेसीबी व 7 वाहन भी जब्त किए हैं. विधायक सुरेंद्र शौरी और विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से सरकार को हर साल खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने जानकारी दी कि उद्योग विभाग को वर्ष 2022-2023 में खनन से 241.57 करोड़, वर्ष 2023-2024 में 314.42 करोड़, वर्ष 2024-2025 में 354.46 व वर्ष 2025-2026 में 22 नवंबर 2025 तक 196.07 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है.
'क्रेशर चलाने के लिए एनवायरमेंट क्लीयरेंस जरूरी नहीं'
विधायक सुरेंद्र शौरी और विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से एनवायरमेंट क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद कितने क्रशर चल रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी कि प्रदेश गौण खनिज (रियायतें) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक क्रशर चलाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) प्राप्त करना जरूरी नहीं है. वहीं, खनन पट्टा प्रदान करने के लिए पर्यावरण की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसकी मंजूरी प्राप्त करने के बाद वर्तमान में प्रदेश में विभाग ने 633 खनन पट्टे स्वीकृत किए हैं. वहीं, विधायक सुरेन्द्र शौरी और विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से क्रेशरों को लीज पर दिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायतें) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के तहत स्टोन क्रशरों को लीज पर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन स्टोन क्रशर के संचालन के लिए खनन पट्टा एवं वैध स्रोत स्वीकृत होना जरूरी है.