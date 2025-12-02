ETV Bharat / state

जानिए मंत्री हर्षवर्धन ने क्यों कहा, सोर्स ऑफ करप्शन है धारा 118

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि '50 वर्ष पहले हमारे पुराने लोंगो ने हिमाचलियों की जमीन के संरक्षण के लिए इस एक्ट को लाया था, लेकिन मंत्री होने के नाते में आज मैं कहता हूं कि 118 सोर्स ऑफ करप्शन बन गया है. जयराम ठाकुर की सरकार ने भी इसमें सुधार का प्रयास किया, तो हमने भी राजनीतिक आधार पर विरोध कर दिया. आज हमें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हों, उद्योग, रियल एस्टेट, या होटल इंडस्ट्री हो उनमें नीतियां कंटीन्यूअस हो. एक सरकार किसी निवेशक को प्रोजेक्ट में रियायतें और शर्तें दे देगी और अगली सरकार आते ही वे सब रद्द कर दिए जाते हैं. इससे हिमाचल प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है.'

उद्योग मंत्री ने धारा 118 को निवेश में बाधा बताया और दलालों को इसे फायदा पहुंचाने वाला कहा. उन्होंने इसे लचीला और निवेशकों के लिए आसान बनाने की वकालत की, ताकि हिमाचल में निवेशक आसानी से बिना किसी शंका के निवेश कर सकें.

शिमला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने धारा 118 को लेकर बड़ी बात कही है. उद्योग मंत्री ने धारा 118 को सोर्स ऑफ करप्शन बता दिया. सदन में हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए एक वक्तव्य में उद्योग मंत्री ने ये बात कही.

'कानूनी प्रक्रिया में लाना होगा लचीलापन'

आगे चर्चा में भाग लेते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण ढांचे, उसके कानूनों और प्रक्रियाओं में लचीलापन लाना होगा. कानूनों को आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक बनाना होगा. 118 का ही उदाहरण लें सकते हैं. किसी उद्योग को 118 की अनुमति देकर लगाया जाता है. अब यदि वो फैक्ट्री किसी कारण से असफल हो जाती है और मालिक उसे बेचना चाहता है, तो उसे फिर से 118 की लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ता है. इसका नतीजा ये होता है वो आनन-फानन में 100 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को दलालों को 50 करोड़ रुपये में दे देगा. फिर वो दलाल 118 के चैनल में चलेंगे, अनुमति ले आएंगे और जिस व्यक्ति की 100 करोड़ रुपये की जमीन थी, जिसने 50 करोड़ में बेची, वो उसी जमीन को 125 करोड़ रुपये में बेच देंगे. आपने कम्पनी का नाम चेंज करना है तो आपको 118 की अनुमति दोबारा लेनी है, अगर आपकी कम्पनी में कोई नया डायरेक्टर आ गया तो आपको 118 की अनुमति लेनी पड़ेगी. इसको हमें आसान करना पड़ेगा और लचीलापन लाना पड़ेगा.'

उद्योग मंत्री ने कहा कि जब तक हम अपने सिस्टम में परिवर्तन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, हमसे बाद में बना है, लेकिन निवेश के मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है. बीजेपी की सरकार वर्ष 2022 में दोबारा आ भी जाती, तब भी आर्थिक स्थिति आज जैसी ही होती, अलग नहीं, क्योंकि केंद्र में चाहे एनडीए की सरकार हो या कोई दूसरी किसी भी राज्य को अनटाइड ग्रांट नहीं देगी.

राजस्व मंत्री ने सदन में रखा प्रस्ताव

वहीं, हिमाचल सरकार टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 में संशोधन करने जा रही है. इस बारे में सोमवार को एक विधेयक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में रखा. इसे अब चर्चा के बाद पारित किया जाएगा. इस संशोधन के जरिए कृषकों यानी हिमाचलियों की सोसायटी को अब धारा 118 की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान में सभी मेंबर हिमाचली होने पर भी सोसायटी, कंपनी या फर्म इत्यादि बनाने पर धारा 118 के प्रावधान लग जाते हैं.

