राज्य में 25 सालों में बदली उद्योग जगत की तस्वीर, तमाम चुनौतियां अभी भी बरकरार!

सरकार द्वारा प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

Uttarakhand Industries
उद्योगों को बढ़ावा दे रही सरकार (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 8, 2025 at 2:20 PM IST

9 Min Read
रोहित कुमार सोनी

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा हैं. इन 25 सालों के भीतर प्रदेश ने अलग-अलग क्षेत्र में बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए हैं. हालांकि, राज्य गठन के बाद भारत सरकार के विशेष पैकेज से तमाम विकास के कार्य किए गए थे. साथ ही उद्योग जगत में भी काफी अधिक काम किए गए थे. जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है. इन 25 सालों के भीतर उद्योग जगत के क्षेत्र में भी काफी अधिक काम होते हुए दिखाई दिए हैं. राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में इंडस्ट्री की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिला है. बावजूद इसके अभी भी तमाम चुनौतियां बरकरार हैं, जिनसे निपटने की जरूरत है.

औद्योगिक पैकेज से बदली तस्वीर: उत्तर प्रदेश से पृथक एक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था. उत्तराखंड राज्य गठन के बाद साल 2003 में जब तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नैनीताल पहुंचे थे. उस दौरान तात्कालिक मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के अनुरोध पर उत्तराखंड के लिए दस साल के विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी. जिसका ही नतीजा रहा है कि प्रदेश में तेजी से औद्योगीकरण की दिशा में काम हुआ. जिसके तहत हरिद्वार जिले में सिडकुल, उधम सिंह नगर में सिडकुल और देहरादून में सेलाकुई इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बसाया गया.

प्रदेश में उद्योगों के लिए चुनौतियां कम नहीं (Video-ETV Bharat)

औद्योगिक इकाइयां हुई स्थापित: राज्य गठन के दौरान हुई पहल का असर आज 25 साल बाद भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पहल से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है. उत्तराखंड राज्य गठन के दौरान प्रदेश में 14202 औद्योगिक इकाइयां स्थापित थी. जिसमें 14163 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और 39 बड़े उद्योग शामिल है. उस दौरान प्रदेश में 14202 औद्योगिक इकाइयों ने करीब 9070.07 करोड़ रुपए का निवेश किया था. जिससे 67,706 लोगों को रोजगार मिला. साल 2000 में राज्य गठन के बाद साल 2003 में भारत सरकार से उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज मिलने के बाद प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की.

Uttarakhand Industries
स्थापित उद्योग बदल रहे प्रदेश की तस्वीर (Photo-ETV Bharat Graphic)

युवाओं को मिला रोजगार: यह सिलसिला राज्य गठन के बाद साल 10 साल जारी रहा, वर्तमान स्थिति यह है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़कर 93,887 तक पहुंच गई है. इन सभी इंडस्ट्री के जरिए 55.58 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. इसके साथ ही करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिला. उत्तराखंड में औद्योगिक सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक इंडस्ट्री को लगाने के लिए समय-समय पर तमाम बड़े पहल किए गए.

Uttarakhand Industries
उत्तराखंड में स्थापित उद्योग (Photo-ETV Bharat Graphic)

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन: जिसके तहत साल 2018 में तात्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर समिट करवाया था. जिस दौरान देश-विदेश से हजारों निवेशक समिट में शामिल हुए. इसके बाद साल 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया. इस दौरान करीब 3.56 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन किया गया था. जिसमें से अभी तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके है जबकि 2.56 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में हैं.

Uttarakhand Industry
औद्योगिक इकाइयां हो रही स्थापित (Photo-ETV Bharat)

उद्योगों के लिए चुनौतियां बरकरार: उत्तराखंड राज्य के इन 25 सालों की विकास यात्रा के दौरान भले ही उद्योगों की संख्या और निवेश में बेहतर प्रगति की हो. लेकिन अभी भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में लगे उद्योगों के लिए चुनौतियां बरकरार हैं. जिसमें मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध न हो पाने के चलते कई बार उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था न होने से कई खतरे बने रहते हैं. औद्योगिक क्षेत्र में संपर्क मार्ग और नालियों का रखरखाव बेहतर ढंग से ना हो पाना भी उद्योगों के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि प्रदेश के मैदानी जिलों में औद्योगिक इकाइयों की तो भरमार है, लेकिन पर्वतीय जिलों में औद्योगीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया है.

Uttarakhand Industry
युवाओं को मिल रहा रोजगार (Photo-ETV Bharat)

औद्योगिक सेक्टर में स्किल्ड युवाओं की मांग: यही नहीं, उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक इकाइयों की संख्या को बढ़ाने और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि औद्योगिक सेक्टर में स्किल्ड युवाओं की काफी अधिक डिमांड है. खासकर आईटी सेक्टर और तकनीकी आधारित उद्योगों को प्रशिक्षित और ट्रेंड लोगों की जरूरत है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से इस बाबत पहल भी किए जा रहे हैं, ताकि उद्योगों को प्रशिक्षित और ट्रेड कामगार मिल सके. ऐसे में प्रदेश के सभी आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र-छात्राओं को कौशल विकास की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा उद्योगों की जरूरत के अनुसार, आईटीआई का सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है.

Uttarakhand Industry
उद्योग जगत की बदल रही तस्वीर (Photo-ETV Bharat)

उत्तराखंड राज्य गठन के दौरान प्रदेश में एमएसएमई की संख्या करीब 14 हजार थी, जिसमें करीब 700 करोड़ रुपए का निवेश था, साथ ही करीब 30 से 35 हजार लोगों को रोजगार देते थे. लेकिन वर्तमान समय में एमएसएमई की संख्या 93 हजार के पार पहुंच गई है. जिसमें 17 हजार करोड़ रुपए का निवेश होने के साथ ही चार से पांच लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं. लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार हैं. जिसमें मुख्य रूप से उद्योग विकास को राज्य के हिसाब से देखें तो वो अनइक्वल है.
पंकज गुप्ता,अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

ठोस कदम उठाने की जरूरत: पंकज गुप्ता ने आगे कहा कि कुछ जिलों में अत्यधिक उद्योग मौजूद हैं, तो कुछ जिले में बहुत कम उद्योग लगे हुए हैं. जिसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है. इसके लिए स्थानीय लोगों को बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने होंगे. प्रदेश में मौजूद रिसोर्सेज का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही कहा कि इन 25 सालों में बहुत सारी चुनौतियां सामने आई हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यू समेत अन्य समस्या शामिल है, जो अभी भी जस की तस बनी हुई है. जिसे दूर करने की जरूरत है.

Uttarakhand Industry
औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल (Photo-ETV Bharat)

उद्योग विभाग के सचिव ने क्या कहा: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उद्योग विभाग के सचिव विनय शंकर पांडेय ने कहा कि 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस दौरान उद्योग धंधे की बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था, और उद्योगों का कॉन्ट्रिब्यूशन सिर्फ 17 से 18 फीसदी था. जबकि एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रिब्यूशन करीब 50 फीसदी था, बाकी पर्यटन और अन्य सेक्टर का कॉन्ट्रिब्यूशन था. ऐसे में जब भारत सरकार ने राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, इसके बाद उद्योग के क्षेत्र में काफी अधिक उछाल आया. इसके बाद प्रदेश में तमाम इंडस्ट्रियल क्षेत्र बने. ऐसे में उत्तराखंड राज्य आज देश में फार्मा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है.

वर्तमान समय तक जीएसडीपी (Gross State Domestic Product) का आकार भी काफी अधिक बड़ा हो गया है और इंडस्ट्रीज का योगदान लगभग 50 फीसदी के आसपास पहुंच गया है. हालांकि, इन 25 सालों में अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने के साथ ही कृषि सेक्टर में भी प्रगति हुई है लेकिन कृषि और उद्योग सेक्टर का कंपैरिजन किया जाए तो उद्योग सेक्टर ने काफी बेहतर रोल प्ले किया है. जिस रोजगार सृजन के क्षेत्र में काफी अधिक लाभ मिला, साथ ही एमएसएमई सेक्टर में काफी अधिक परिवर्तन देखने को मिला.समय-समय पर उद्योग नीति में किए गए तमाम बदलाव की वजह से उत्तराखंड में उद्योग लगाने के प्रति लोगों का रुझान बड़ा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला.
विनय शंकर पांडेय, सचिव, उद्योग विभाग

खुरपिया में होगा उद्योग स्थापित: उद्योग सचिव ने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है. क्योंकि जब कहीं उद्योग लगता है तो उससे संबंधित तमाम चीजों से भी लोगों को रोजगार मिलता है. साथ ही बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट की घोषणा की है, जो खुरपिया में 1200 एकड़ में बन रहा है. संभावना जा रही है कि अगले 2 सालों में इंडस्ट्रियल क्षेत्र अस्तित्व में आ जाएगा. अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में खुरपिया एस्टेट बनाया जा रहा है, जहां पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश और 75 हजार से अधिक रोजगार की संभावना है. मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर फोकस करने की बात कही गई है. जहां पर नया इकोसिस्टम देखने को मिलेगा.

