नवा रायपुर में इंडस्ट्री डायलॉग: 1.07 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, CM साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर
डेढ़-दो वर्षों में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव, लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू: मुख्यमंत्री साय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 8:06 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है. दरअसल नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में 24 उद्योग समूहों ने प्रदेश में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं. इन निवेशों से करीब 20 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे. उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उद्योग लगाने से लेकर परियोजनाओं को शुरू करने तक राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी.
2 साल में साढ़े आठ लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं. इस दौरान नई औद्योगिक नीति और देश-विदेश में आयोजित निवेशक सम्मेलनों के जरिए करीब डेढ़ से दो साल में छत्तीसगढ़ को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
उन्होंने कहा कि खुशी की बात यह है कि अब निवेश प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं. प्रदेश में करीब 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है. सरकार का लक्ष्य निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है.
छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधन, अच्छी सड़कें और कुशल युवा उपलब्ध हैं. देश के बीच में होने के कारण यहां से दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंचना भी आसान है.- विष्णुदेव साय, सीएम
उद्योग लगाने की प्रक्रिया होगी आसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बना रही है. सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ताकि उद्योगों से जुड़ी मंजूरियां समय पर मिल सकें. जन विश्वास अधिनियम के जरिए छोटे और प्रक्रियागत नियमों के उल्लंघन पर जेल जैसी सजा के बजाय आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इससे कारोबारियों को काम करने में आसानी होगी और वे उत्पादन व रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दे सकेंगे.
बस्तर में भी खुलेंगे विकास और रोजगार के नए रास्ते
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से वहां शांति का माहौल बन रहा है. दूरदराज के इलाकों में सड़क, बिजली और संचार जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. इससे वहां के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश की काफी संभावनाएं हैं. बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जंगल पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है. इसके साथ बस्तर के दूसरे पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा. इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.
खेती और जंगलों से जुड़े उद्योगों पर भी जोर
मुख्य सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ का लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से घिरा है. यहां महुआ, इमली, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों और अन्य वनोपज से जुड़े उद्योगों की अच्छी संभावनाएं हैं. सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवस्था विकसित कर रही है. इसके तहत उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच बनाने पर काम किया जाएगा.
सेमीकंडक्टर और एआई जैसे नए उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में अब केवल कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे पारंपरिक उद्योगों पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सरकार सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर और अंतरिक्ष तकनीक जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी निवेश लाने की तैयारी कर रही है.
नई औद्योगिक नीति से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. उद्योग विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक उद्योगों में बदलने के लिए लगातार काम कर रहा है.- उद्योग सचिव रजत कुमार
समय पर होगा निवेशकों की समस्याओं का समाधान
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध करा रही है. सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा तय की गई है. तय समय में काम नहीं होने पर आवेदन अपने आप उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा. इसके अलावा फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर अपील करने की सुविधा भी है.
कार्यक्रम में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी अपने विचार रखे. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक सहित कई उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे.