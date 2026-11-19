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नवा रायपुर में इंडस्ट्री डायलॉग: 1.07 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, CM साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर

नवा रायपुर में इंडस्ट्री डायलॉग: 1.07 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है. दरअसल नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में 24 उद्योग समूहों ने प्रदेश में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं. इन निवेशों से करीब 20 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे. उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उद्योग लगाने से लेकर परियोजनाओं को शुरू करने तक राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी.