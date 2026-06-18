ETV Bharat / state

"किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को हर साल होगी 600 करोड़ की आमदनी"

किशाऊ बांध परियोजना पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की प्रतिक्रिया ( ETV Bharat )