ETV Bharat / state

"किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को हर साल होगी 600 करोड़ की आमदनी"

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किशाऊ बांध से होने वाले प्रभावितों को विशेष पैकेज देने का भरोसा दिलाया.

Harshwardhan Chauhan on Kishau Dam Project
किशाऊ बांध परियोजना पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सालों से विभिन्न स्तरों पर अटकी बहुप्रतीक्षित किशाऊ बांध परियोजना अब धरातल पर उतरने की दिशा में तेजी से बढ़ती नजर आ रही है. हिमाचल और उत्तराखंड की साझा भागीदारी वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बनी सहमति ने प्रदेश की आर्थिक संभावनाओं को नई उड़ान देने का रास्ता खोल दिया है. प्रदेश सरकार का दावा है कि परियोजना के क्रियान्वयन से हिमाचल को प्रतिवर्ष करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी. यही नहीं, परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए भी सरकार विशेष पुनर्वास एवं मुआवजा पैकेज तैयार करने जा रही है.

विकासनगर में स्थापित होगा मुख्य कार्यालय

हिमाचल के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लंबे समय से उलझा यह मामला अब सुलझ गया है और राज्य को बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. उन्होंने कहा कि बांध का एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड में होगा, जबकि परियोजना का मुख्य कार्यालय विकासनगर में स्थापित किया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना आने वाले सालों में हिमाचल की राजस्व संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगी.

"किशाऊ बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. सरकार उन्हें ऐसा पैकेज देगी जिससे उनके जीवन और आजीविका पर न्यूनतम प्रभाव पड़े. पूर्व की कई परियोजनाओं में हिमाचल को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार राज्य को प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा होगा, जो विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराएगा." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री

बल्क ड्रग पार्क पर बोले मंत्री

वहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हालिया हिमाचल दौरे और बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर उठ रही चर्चाओं पर भी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा बल्क ड्रग पार्क को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किए जाने की अटकलें पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत यह परियोजना हासिल की है और इसे कहीं और शिफ्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता.

जलापूर्ति से संबंधित 90% काम पूरा

उद्योग मंत्री ने बताया कि फार्मास्युटिकल मंत्रालय खुद इस परियोजना की निगरानी कर रहा है और हिमाचल का कार्यान्वयन अन्य राज्यों की तुलना में आगे है. उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए जलापूर्ति से संबंधित करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और अगले तीन महीनों में पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा. बिजली आपूर्ति की व्यवस्थाएं भी अंतिम चरण में हैं. पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में समय जरूर लगा, लेकिन अब परियोजना पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह देश की महत्वपूर्ण जीरो लिक्विड वेस्ट परियोजनाओं में शामिल होगी और अगले छह महीनों के अंदर इसके शुरू होने की उम्मीद है.

अब तक नहीं मिले 1500 करोड़

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना की प्रारंभिक लागत 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जो अब बढ़कर करीब 2,500 करोड़ रुपये हो चुकी है. ऐसे में केंद्र सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करने पर विचार करना चाहिए. वहीं, आपदा राहत के लिए राज्य द्वारा मांगी गई 1500 करोड़ रुपए की सहायता के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार लगातार सभी आवश्यक जानकारियां और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराती रही है, लेकिन अब तक राहत राशि प्राप्त नहीं हुई है.

'भाजपा चाहती है यूपीएस'

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से किया गया वादा निभाते हुए ओपीएस लागू कर दी है, जबकि भाजपा यूपीएस की बात कर रही है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र से अपेक्षित सहयोग न मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध और बल्क ड्रग पार्क जैसी परियोजनाएं हिमाचल के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने वाली साबित होंगी.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू की धर्मशाला को ₹15.28 करोड़ के आयुष अस्पताल की सौगात, कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए ये काम कर रही सरकार

ये भी पढ़ें: IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में NIT हमीरपुर का धमाकेदार प्रदर्शन, देश में 35वां और हिमाचल में दूसरा स्थान

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू ने केंद्र से की हिमाचल की दमदार पैरवी, मुफ्त बिजली रॉयल्टी बढ़ाने, ₹7784 करोड़ का ऊर्जा बकाया की रखी मांगें

TAGGED:

HARSHWARDHAN CHAUHAN
KISHAU DAM PROJECT
BULK DRUG PARK PROJECT
किशाऊ बांध परियोजना
HARSHWARDHAN CHAUHAN ON UPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.