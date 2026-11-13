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पानीपत में उद्योगपतियों का प्रदर्शन, प्रदूषण बोर्ड के सख्त नियमों के खिलाफ 20 संगठनों ने खोला मोर्चा

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पानीपत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सख्त नियमों और लगातार हो रही कार्रवाई के विरोध में पानीपत के औद्योगिक जगत ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ऑरेंज और रेड श्रेणी के उद्योगों को राहत दिलाने के लिए हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पानीपत चैप्टर), पानीपत डायर्स एसोसिएशन, पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सहित करीब 20 औद्योगिक संगठनों के नेतृत्व में हजारों उद्यमियों और श्रमिकों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जिला परिषद पहुंचकर मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा.

पानीपत में उद्योगपतियों का प्रदर्शन: उद्योगपतियों ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि थर्ड पार्टी वेंडरों की देरी या तकनीकी खामियों का खामियाजा फैक्ट्री संचालकों को नहीं भुगतना चाहिए. बिना उचित सुनवाई और सुधार का अवसर दिए सीधे क्लोजर ऑर्डर जारी करने पर रोक लगाई जाए. किसी भी कमी पर पहले शो-कॉज नोटिस देकर सुधार के लिए 30 दिन का समय दिया जाए. इसके अलावा बंद फैक्ट्रियों को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया सात दिन में पूरी करने और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को व्यावहारिक बनाने की मांग उठाई गई.

पानीपत में उद्योगपतियों का प्रदर्शन (ETV Bharat) उद्योगों के सामने कारोबार चलाना मुश्किल: हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने कहा कि 'हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नीतियों के कारण उद्योगों के सामने कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है. बिना पूर्व सूचना थर्ड पार्टी से निरीक्षण करवाकर सीधे क्लोजर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं. उद्यमियों को अपनी बात रखने और कमियों को दूर करने का मौका तक नहीं मिलता. प्रदूषण के लिए केवल उद्योगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. दिवाली के दौरान 15 दिन तक उद्योग बंद रहने के बावजूद पानीपत का एक्यूआई 600 तक पहुंच गया था. ऐसे में प्रदूषण के सभी स्रोतों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए. अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो उद्योग संगठन अगली रणनीति बनाएंगे. जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल और फैक्ट्रियों की चाबियां प्रशासन को सौंपने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.' उद्योगपतियों ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखीं (ETV Bharat) 'कार्रवाई से पहले पहले शो-कॉज नोटिस दिया जाए': पानीपत डायर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा ने कहा कि 'डाइंग उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार लाखों रुपये खर्च कर उपकरण लगवाए हैं. बोर्ड के निर्देश पर पंजीकृत वेंडरों से भी उपकरण लगवाए गए और फैक्ट्रियों में कैमरे तक स्थापित किए गए हैं. इसके बावजूद अलग-अलग विभागों की ओर से सप्ताह में कई बार निरीक्षण किया जाता है और छोटी-छोटी कमियों पर सीधे क्लोजर ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं. पहले शो-कॉज नोटिस दिया जाए और कमियां दूर करने के लिए 30 दिन का समय मिले. उद्योगपति अपनी कमियां सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना सुनवाई फैक्ट्रियां बंद करना हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर चोट है. इस प्रदर्शन में करीब 25 हजार श्रमिक और उद्यमी शामिल हुए.' प्रदूषण बोर्ड के सख्त नियमों के खिलाफ 20 संगठनों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat) 'उद्योग बंद होने की कगार पर': उद्योगपति विजय जैन ने कहा कि 'पानीपत की पहचान पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और हैंडलूम उद्योग के कारण है. मेक इन इंडिया अभियान के बाद यहां हजारों उद्योग स्थापित हुए और चीन से आने वाले कंबल, बेडशीट जैसे उत्पादों का निर्माण पानीपत में होने लगा. लेकिन आज यही उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. पानीपत में टेक्सटाइल, डाइंग और प्रिंटिंग से जुड़ी करीब 20 हजार औद्योगिक इकाइयां हैं और इनसे लगभग 12 लाख श्रमिकों की आजीविका जुड़ी हुई है. बार-बार मांग उठाने और अधिकारियों से मिलने के बावजूद समाधान नहीं निकलने के कारण उद्यमियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है.' पानीपत में उद्योगपतियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)