झारखंड में किसके पाले में जाएगी राज्यसभा की दूसरी सीट! उद्योगपति परिमल नथवानी ने भी खरीदा पर्चा, क्या है जानकारों की राय
झारखंड से राज्यसभा सीट के लिए उद्योगपति परिमल नथवानी ने नामांकन का पर्चा खरीदा है. जिससे चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है.
Published : June 6, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 9:10 PM IST
रांचीः उद्योगपति परिमल नथवानी की इंट्री ने झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट के चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है. 6 जून को उनके नाम से नामांकन पर्चा खरीदा जा चुका है.
वर्तमान में परिमल नथवानी आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं. वहीं झामुमो ने अपने पूर्व विधायक बैद्यनाथ राम को और कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है. खास बात है कि भाजपा के गौरव बल्लभ ने भी पर्चा खरीदा है. अब सवाल है कि परिमल नथवानी की इंट्री से राज्यसभा की दूसरी सीट पर किस तरह का असर पड़ सकता है. अब भाजपा का रुख क्या होगा क्योंकि पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है. इसको राजनीति के जानकार किस रुप में देख रहे हैं.
सोमवार को सही तस्वीर आएगी सामने
वरिष्ठ पत्रकार मधुकर के मुताबिक, यह देखना जरुरी है कि भाजपा अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करती है या नहीं. क्योंकि भाजपा के गौरव वल्लभ भी पर्चा खरीद चुके हैं और रही बात परिमल नथवानी की तो वे एक बड़े उद्योगपति हैं. यहां के चुनाव को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसका अनुभव उनके पास है. तभी वे दो-दो बार झारखंड से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं.
अब रही बात सत्ताधारी दलों के एकजुटता की तो इसकी गारंटी कौन लेगा. क्योंकि झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा होता रहा है. इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक. उनके घर से ही प्रत्याशी देने की मांग हो रही थी. लेकिन उन्होंने बैद्यनाथ राम को सामने लाकर ना सिर्फ घरेलू आंतरिक मामलों पर विराम लगा दिया बल्कि दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है. वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का कहना है कि सोमवार को नामांकन पर्चा भरे जाने के बाद ही सही तस्वीर सामने आ पाएगी.
वहीं वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा का कहना है कि परिमल नथवानी के आने से चुनाव रोचक हो जाएगा. अगर परिमल नथवानी नॉमिनेशन कर देते हैं तो समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है. मेरा मानना है कि भाजपा चाहेगी कि चौथा प्लेयर मैदान में उतरे. क्योंकि सिर्फ तीन प्रत्याशी के मैदान में रहने से इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा.
साथ ही यह भी देखना होगा कि परिमल नथवानी के लिए कौन कौन विधायक प्रस्तावक बनते हैं. इस पूरे खेल में हेमंत सोरेन एक पॉलिस्ड पॉलिटिशयन के रुप में उभरे हैं. उन्होंने एससी प्रत्याशी को टिकट देकर परिवार वाला मिथक तोड़ दिया है. यह भी बता दिया कि वे सिर्फ एसटी के ही हितैषी नहीं हैं. कुल मिलाकर कहें तो सोमवार का दिन यहां की राजनीति के लिहाज से अहम होगा.
क्या है सीटों का अंकगणित
झारखंड विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 81 है. इनमें सत्ताधारी दल झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 04 और भाकपा माले के 02 विधायक हैं. सत्ताधारी इंडिया गठबंधन में विधायकों की कुल संख्या 56 है. वहीं विपक्ष में भाजपा के 21 विधायकों के अलावा जदयू का 01, आजसू का 01 और लोजपा रामविलास का 01 विधायक है. एनडीए विधायकों की कुल संख्या 24 है. वहीं 01 सीट जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो के पास है. झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए प्रत्याशी को पहली प्राथमिकता के 28 वोट की जरुरत है. संख्या बल के लिहाज से झामुमो प्रत्याशी की जीत तय है. सारा खेल दूसरी सीट को लेकर होना है.
परिमल नथवानी का झारखंड से गहरा संबंध
परिमल नथवानी का झारखंड से गहरा राजनीतिक संबंध रहा है. सबसे पहले साल 2008 में इन्होंने झारखंड से राज्यसभा का चुनाव जीता था. इसके बाद 2014 में भी राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे. खास बात है कि साल 2008 में परिमल नथवानी ने जब झारखंड से राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, तब यहां मधु कोड़ा की सरकार थी. दूसरी बार साल 2014 में जब उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता था, तब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे.
अबतक कुल छह नामांकन पर्चे खरीदे गये
अबतक कुल छह नामांकन पर्चे खरीदे जा चुके हैं. पहला नाम रवि यादव का है. इसके अलावा कांग्रेस के प्रणव झा, भाजपा के गौरव वल्लभ, उद्योगपति परिमल नथवानी, आंध्र प्रदेश के विजय साईं रेड्डी और झामुमो के बैद्यनाथ राम के नाम से पर्चा खरीदा जा चुका है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के साथ नामांकन पर्चा खरीदने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की और विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद रहे.
क्या है राज्यसभा की छह सीटों का स्टेट्स
वर्तमान में झारखंड की छह राज्यसभा सीटों में से तीन सीट भाजपा के पास है. भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू. दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है. वहीं शिबू सोरेन के निधन से एक सीट पहले से खाली है. शेष तीन सीटों में से दो पर झामुमो की महुआ माजी और सरफराज अहमद काबिज हैं.
इसे भी पढ़ें- बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले एनडीए के नेता, अनौपचारिक मुलाकात के बहाने हुई राज्यसभा चुनाव पर चर्चा
इसे भी पढ़ें- राज्यसभा के दूसरी सीट के लिए निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत पर की तल्ख टिप्पणी, कहा- अगर ऐसा हुआ तो...
इसे भी पढ़ें- झामुमो ने राज्यसभा के लिए बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार