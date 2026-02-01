केंद्रीय बजट 2026: इंडस्ट्रियलिस्ट की मिलीजुली प्रतिक्रिया, बोले- हरियाणा के ग्रामीण इलाकों को मिल सकता है सोलर योजनाओं का लाभ

ETV Bharat / state

Union Budget 2026: चंडीगढ़ में CII की ओर से नॉर्थ इंडिया बजट सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.

चंडीगढ़: केंद्रीय बजट पर चंडीगढ़ में CII की ओर से नॉर्थ इंडिया बजट सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. सम्मेलन में शामिल ट्राई-सिटी के अधिकांश इंडस्ट्रियलिस्ट बजट को लेकर असमंजस में नजर आए. इंडस्ट्रियलिस्ट्स का कहना है कि बजट को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, लेकिन मौजूदा समय की जरूरतों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया.

'बजट में बैटरी सेक्टर और केयर सेक्टर अहम': एमफोर्स ऑटो टेक लिमिटेड, बद्दी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक मेहता ने कहा "केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे सेक्टरों को चुना है, जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था. इसमें बैटरी सेक्टर और केयर सेक्टर अहम हैं. बजट में इन क्षेत्रों को लंबे समय की रणनीति के तहत शामिल किया गया है. वहीं कैंसर की दवाओं पर दी गई छूट को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इससे आम लोगों को कितना लाभ मिलेगा, यह आने वाले समय में साफ होगा."

केंद्रीय बजट 2026: इंडस्ट्रियलिस्ट की मिलीजुली प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

'हेल्थ सेक्टर को कम बजट': डॉक्टर एसपीएस ग्रेवाल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े होने के नाते उन्हें लगता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में हेल्थ सेक्टर को अभी भी कम बजट दिया गया है. हालांकि सकारात्मक पहलू ये है कि इस बार हेल्थ सेक्टर पर गहराई से विचार किया गया है. टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच रीजनल टूरिज्म सेंटर बनाने की घोषणा सराहनीय है. उन्होंने कहा कि भारत में अब स्वास्थ्य सेवाएं विदेशी देशों के स्तर तक पहुंच रही हैं.

'ये एक सामान्य बजट': कर्नल शैलेश पाठक ने बताया कि उनकी इंडस्ट्री काला अंब क्षेत्र में हिमाचल और हरियाणा बॉर्डर पर स्थित है. उनके अनुसार बजट एक सामान्य बजट है. "यदि इसे एक नागरिक के नजरिये से देखा जाए तो सरकारी योजनाओं का असर 15–20 साल बाद दिखाई देगा, चाहे वह हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर हो या सड़क कनेक्टिविटी. कॉरिडोर कनेक्टिविटी से हवाई उड़ानों पर निर्भरता भी कम होगी. फार्मा सेक्टर के लिए लाई गई बायो-फार्मा योजना से भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर लाभ मिलेगा. साथ ही बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडस्ट्री के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं." उन्होंने कहा कि लोन प्रक्रिया को और आसान किया जाना चाहिए.

'शिक्षा क्षेत्र को काफी उम्मीदें थी, निराशा हाथ लगी': सतलुज स्कूल के मालिक रिक रीत सराए ने कहा कि "हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा क्षेत्र से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट से निराशा मिली. कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा कम किया गया है, जबकि अन्य देशों में इस पर ज्यादा निवेश किया जाता है. शिक्षा क्षेत्र में GDP का हिस्सा 4–5 प्रतिशत है, जिसे 6 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद थी." उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट कम होना भविष्य के लिए चिंता का विषय है.

बजट पूरी तरह टेक्नोलॉजी-ओरिएंटेड: CII के वाइस चेयरमैन और स्प्रिंग इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक वर्मा ने बताया कि यह बजट पूरी तरह टेक्नोलॉजी-ओरिएंटेड है. फार्मास्युटिकल, टेक्नोलॉजी, बायो-फार्मा और सोलर पावर सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है. साथ ही MSME सेक्टर को मिलने वाली सुविधाओं पर भी फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद ऐसा बजट देखने को मिला है जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, जबकि बायो-फार्मा और सोलर जैसे क्षेत्रों के जरिए बदलाव लाने की कोशिश की गई है.

