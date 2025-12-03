ETV Bharat / state

उद्योगपति को लॉरेंस विश्नोई के नाम पर धमकी, मांगे 2 करोड़, मैसेज में लिखा, 'पैसे नहीं दिए तो सीने पर मारेंगे गोली'

अजमेर: शहर के एक उद्योगपति को व्हाट्सएप मैसेज करके एक अज्ञात बदमाश ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम से धमकी देते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की है. व्हाट्सएप मैसेज में बदमाश ने लिखा कि पैसे नहीं दिए, तो कॉल नहीं करेंगे, सीधे सीने पर गोली मारेंगे. धमकी देने वाले ने मैसेज में यह भी लिखा कि लॉरेंस को नहीं जानते क्या? नहीं जानते तो मार्केट में पता कर लेना. उद्योगपति ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

अजमेर एसपी वंदिता राणा का कहना है कि उद्योगपति की ओर से आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. प्रकरण में जांच की जा रही है. फिलहाल धमकी देने वाले किसी गैंगस्टर का नाम सामने नहीं आया है. वहीं माखुपुरा स्थित औद्योगिक एरिया में भगवती मशीन के नाम से संचालित फैक्ट्री के मालिक यशवंत शर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात बदमाश की ओर से 29 नवंबर को धमकी आई. लगातार 12 से 13 बार अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी. जब कॉल नहीं उठाया, तो अज्ञात बदमाश ने तीन मैसेज किए. जिसमें उसने लॉरेंस विश्नोई का हवाला देते हुए धमकाया.