उद्योगपति को लॉरेंस विश्नोई के नाम पर धमकी, मांगे 2 करोड़, मैसेज में लिखा, 'पैसे नहीं दिए तो सीने पर मारेंगे गोली'
उद्योगपति से 2 करोड़ रुपए मांगने वाले बदमाश ने कई बार व्हाट्सएप कॉल किए. जवाब नहीं मिलने पर मैसेज भेज धमकाया.
Published : December 3, 2025 at 9:10 PM IST
अजमेर: शहर के एक उद्योगपति को व्हाट्सएप मैसेज करके एक अज्ञात बदमाश ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम से धमकी देते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की है. व्हाट्सएप मैसेज में बदमाश ने लिखा कि पैसे नहीं दिए, तो कॉल नहीं करेंगे, सीधे सीने पर गोली मारेंगे. धमकी देने वाले ने मैसेज में यह भी लिखा कि लॉरेंस को नहीं जानते क्या? नहीं जानते तो मार्केट में पता कर लेना. उद्योगपति ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.
अजमेर एसपी वंदिता राणा का कहना है कि उद्योगपति की ओर से आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. प्रकरण में जांच की जा रही है. फिलहाल धमकी देने वाले किसी गैंगस्टर का नाम सामने नहीं आया है. वहीं माखुपुरा स्थित औद्योगिक एरिया में भगवती मशीन के नाम से संचालित फैक्ट्री के मालिक यशवंत शर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात बदमाश की ओर से 29 नवंबर को धमकी आई. लगातार 12 से 13 बार अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी. जब कॉल नहीं उठाया, तो अज्ञात बदमाश ने तीन मैसेज किए. जिसमें उसने लॉरेंस विश्नोई का हवाला देते हुए धमकाया.
उद्योगपति ने पुलिस को बताया कि अज्ञात नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेज में बदमाश ने लिखा कि 'आपके कानों में कोई दिक्कत है. इसलिए आपको कॉल की रिंग सुनाई नहीं दी. गोली चलाकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे.' कुछ देर बाद ही दूसरा मैसेज जिसमें लिखा था, 'हमारे बारे में आपको कोई गलतफहमी हो रही है. ठीक है. अब आपको कोई फोन कॉल नहीं करेंगे. सीधे आपके सीने में गोली मारेंगे या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य को गोली मारेंगे.' अज्ञात बदमाश ने उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी. उद्योगपति ने पुलिस को शिकायत देने के साथ-साथ ही सुरक्षा की मांग भी की है.