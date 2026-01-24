ETV Bharat / state

उद्योगपति गौतम अदानी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, कोरबा के पताड़ी प्लांट का करेंगे निरीक्षण

अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी दो दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. वे रायपुर और कोरबा का दौरा करेंगे.

Industrialist Gautam Adani
उद्योगपति गौतम अदानी का कोरबा दौरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: अदानी समूह के मालिक गौतम अदानी का गणतंत्र दिवस पर दो दिवसीय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तावित है. वो 25 जनवरी को रायपुर में रहेंगे इसके बाद 25 जनवरी को कोरबा दौरे पर आएंगे. इस दौरान गौतम अदानी चांपा रोड पर पताड़ी स्थित कोरबा पावर प्लांट(पूर्व में लैंको) का निरीक्षण करेंगे.

गौतम अदानी का कोरबा दौरा अहम

गौतम अदानी का यह दौरा प्लांट के दूसरे चरण की इकाइयों और तीसरे चरण की विस्तार योजना को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लैंको के दिवालिया प्रक्रिया के दौरान बीते वर्ष इस प्लांट का अदानी पॉवर ने अधिग्रहण किया था.

25 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगे गौतम अदानी

अदानी प्रबंधन ने हालांकि अभी अपने प्रमुख गौतम अदानी के प्रवास पर आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है. लेकिन आज तक की स्थिति में यह दौर लगभग टाइम माना जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह 25 जनवरी की देर शाम रायपुर पहुंच रहे है. रायपुर में वह कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे. राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात करेंगे.

पताड़ी पावर प्लांट का करेंगे दौरा

26 जनवरी की सुबह गौतम अदानी हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे पताड़ी के पॉवर प्लांट में बने हेलीपेड पर उतरेंगे. उनके साथ अदानी पॉवर और समूह के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. बताया गया है कि वे प्लांट विजिट करने के बाद शीर्ष अधिकारियों की बैठक लेंगे. इस पॉवर प्लांट में पहले चरण की 300 मेगावाट की दो इकाइयां संचालित है,वहीं दूसरे चरण की 660 मेगावाट की दो इकाइयों का निर्माण अंतिम चरण में है. जिसे इसी वर्ष में शुरू करने का प्रयास है.

कोरबा में 600 के बजाय 800 मेगावाट की इकाइयां

प्राप्त जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में पूर्व निर्धारित 660 की बजाय 800 मेगावाट की दो इकाई बनेंगी. कोरबा में निजी या सार्वजनिक समूह द्वारा बनाई जाने वाली ये पहली 800 मेगावाट की इकाइयां होंगी.

साल 2025 में भी गौतम अदानी ने किया था दौरा

पिछली बार गौतम अदानी जनवरी 2025 में रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले थे. तब अदानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में ₹65,000 करोड़ से ₹75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी. पावर, सीमेंट, एजुकेशन, हेल्थकेयर आदि सेक्टर में निवेश की घोषणाएं की गई थी. इसमें कोरबा, रायगढ़, रायपुर जैसे इलाकों में पावर प्लांट्स का विस्तार शामिल था. उम्मीद है कि अपने वर्तमान दौरे पर भी वह कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं.

भारत की विकास गति अजेय, 2050 तक 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी अर्थव्यवस्था: गौतम अडाणी

राहुल गांधी को नहीं है गौतम अदाणी से कोई लेना देना: टीएस सिंह देव

TAGGED:

GAUTAM ADANI CHHATTISGARH VISIT
KORBA PATADI PLANT
अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी
गौतम अदानी का कोरबा दौरा
INDUSTRIALIST GAUTAM ADANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.