देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के भाई ने किया पिंडदान
देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी ने गया जी में पूर्वजों का पिंडदान किया. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 18, 2026 at 1:34 PM IST
गया: देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी ने मोक्षभूमि बिहार के गया जी में पिंडदान किया. विनोद शांतिलाल अडानी ने अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान का कर्मकांड किया. उनके तीर्थ पुरोहित शंभू लाल विट्ठल ने पिंडदान का कर्मकांड संपन्न कराया.
गौतम अडानी के भाई ने किया पिंडदान: देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी शुक्रवार को गयाजी पहुंचे. गयाजी पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान का कर्मकांड किया. एक दिवसीय पिंडदान के कर्मकांड के तहत विष्णुपद, फल्गु और अक्षयवट में पिंडदान का कर्मकांड किया. इस दौरान विनोद शांतिलाल अडानी की पत्नी भी साथ में थीं.
माता-पिता व अन्य पूर्वजों का पिंडदान: विनोद शांतिलाल अडानी ने अपने माता-पिता व समस्त पूर्वजों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान का कर्मकांड किया. विष्णु पद मंदिर परिसर में पिंडदान का कर्मकांड संपन्न हुआ. एक दिन के पिंडदान के कर्मकांड के तहत विष्णुपद, फल्गु और अक्षयवट का विधान किया गया. विष्णुपद में पिंडदान और विष्णु चरण के दर्शन पूजन कर पितरों के मोक्ष की कामना की.
सुरक्षा के खास इंतजाम: श्री विष्णुपद प्रबंधकारीणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल उनके गयापाल पंडा थे. शंभू लाल विट्ठल के द्वारा पिंडदान का कर्मकांड संपन्न कराया गया. अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी के गया जी आगमन के दौरान प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था की गई थी. पुलिस बलों को भी तैनात किया गया था.
पत्नी भी थीं साथ: इस संबंध में श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी ग्रुप के चैयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी गया जी को पहुंचे थे. अपनी पत्नी के साथ गया जी को आए थे. विनोद शांतिलाल अडानी ने अपनी पत्नी के साथ गया श्राद्ध का कर्मकांड किया.
"एक दिवसीय पिंडदान के तहत विनोद शांतिलाल अडानी ने अपनी पत्नी के साथ अपने माता-पिता और अन्य पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना की. पिंडदान का कर्मकांड संपन्न होने के बाद विष्णु प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा विनोद शांतिलाल अडानी को सम्मानित किया गया."- शंभू लाल विट्ठल, अध्यक्ष, श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति
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