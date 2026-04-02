ETV Bharat / state

गौतम अडानी की राम भक्ति: फ़ैमिली सहित पहुंचे अयोध्या, हनुमान जयंती पर लिया प्रभु का आशीर्वाद

हनुमान जयंती पर उद्योगपति गौतम अडानी ने परिवार के साथ की पूजा-अर्चना.

Photo Credit; ETV Bharat
अयोध्या में रामलला के सामने नतमस्तक हुए उद्योगपति गौतम अडानी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:36 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है. राम नगरी की आध्यात्मिक आभा दिन-प्रतिदिन और अधिक प्रखर होती जा रही है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, जिससे अयोध्या अब एक वैश्विक धार्मिक केंद्र के रूप में उभर रही है. पहले जहां लोग धार्मिक आस्था के लिए दक्षिण भारत की ओर रुख करते थे, वहीं अब उत्तर भारत खासकर अयोध्या, काशी, मथुरा आ रहे हैं.


इसी कड़ी में, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी अपनी फैमिली के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उनका निजी विमान महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वहां से वे सीधे राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्रीराम के दर्शन और पूजन के लिए रवाना हुए.

उद्योगपति गौतम अडानी. (Video Credit; ETV Bharat)


अयोध्या पहुंचकर गौतम अडानी ने कहा कि श्रीराम मंदिर का दर्शन करना उनके परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है. उन्होंने बताया कि यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है. भगवान श्रीराम के आदर्श हमें सत्य, कर्तव्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं.


साथ ही गुरुकुल में बिताए समय को विशेष बताते हुए, उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी गुरुकुल हमारी संस्कृति को जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. अडानी फाउंडेशन के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा. उन्होंने अंत में “जय श्री राम” का उद्घोष करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.


विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भक्तों का आगमन बढ़ रहा है. अब देश के बड़े व्यापारी वर्ग भी अयोध्या की ओर आकर्षित हो रहे हैं. पहले जहां लोग दक्षिण भारत की ओर जाते थे, वहीं अब उत्तर भारत खासकर अयोध्या आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि गौतम अडानी का हनुमान जयंती पर अयोध्या आना एक बड़ा संदेश है.

ये भी पढ़ें: रामनवमी पर देश भर में उत्साह का माहौल, रामनगरी अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

Last Updated : April 2, 2026 at 5:02 PM IST

TAGGED:

AYODHYA GAUTAM ADANI NEWS
GAUTAM ADANI REACHED AYODHYA
RAM MANDIR AYODHYA GAUTAM ADANI
श्रीराम मंदिर अयोध्या गौतम अडानी
GAUTAM ADANI RAM MANDIR IN AYODHYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.