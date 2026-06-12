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डीजल खरीद लिमिट पर भड़के औद्योगिक संगठन, जताई कालाबाजारी की आशंका; सरकार से आदेश वापस लेने की मांग

मोदी सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर केंद्र सरकार ने देश के पेट्रोल पंप से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल और डीजल को खरीदने पर पाबंदी लगा दी है. सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया है और इसके बजाय उनसे अपनी जरूरत का सामान बल्क सेल पॉइंट (थोक बिक्री केंद्रों) से खरीदने को कहा है.

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों से औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की डीजल खरीद पर 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा तय किए जाने के फैसले का औद्योगिक संगठनों ने विरोध किया है. उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि एक ओर सरकार ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर खरीद पर प्रतिबंध जैसे कदम उद्योगों के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं. उनका मानना है कि इस फैसले से उत्पादन लागत बढ़ेगी, उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और बाजार में घबराहट व कालाबाजारी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं.

अधिक आर्थिक बोझ की संभावना

गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की जानकारी मिली, एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि ईंधन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आदेश जारी होना दुर्भाग्यपूर्ण है. गाजियाबाद में मौजूदा समय में बिजली का संकट भी जारी है. बिजली न होने के चलते औद्योगिक इकाइयों को डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करना पड़ता है. कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां ऐसी भी हैं जहां एक घंटे में 200 लीटर से अधिक डीजल का प्रयोग होता है. अरुण शर्मा ने कहा, 200 लीटर तक की खरीद के लिमिट तय की गई है. बल्क सेल प्वाइंट से डीजल खरीदने पर मौजूदा कीमत से तय किए गए अधिक दामों पर मिलेगा. जिससे औद्योगिक इकाइयों के संचालकों पर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है. औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही युद्ध के चलते बुरे दौर से गुजर रहा है, कच्चे माल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अनिश्चित की स्थिति के चलते कई औद्योगिक इकाइयों में सिंगल शिफ्ट में काम सिमट गया है. सरकार द्वारा ईंधन पर की गई कैंपिंग दुर्भाग्यपूर्ण है. कवि नगर इंडस्ट्री एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश अरोड़ा ने बताया, अक्सर देखा गया है जब भी सरकार द्वारा किसी चीज पर कैपिंग की जाती है तो बाजार में पैनिक की स्थिति उत्पन्न होती है और लोग जरूरत से ज्‍यादा खरीदते हैं. इसके चलते डिमांड्स और सप्लाई की चेन प्रभावित होती है, कई बार इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले मोटा मुनाफा कमाते हैं. सरकार के इस निर्णय से कालाबाजारी होने की प्रबल संभावना है. सरकार को इस तरह का निर्णय वापस लेना चाहिए.

भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया, फिलहाल किसानों को डीजल मिलाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है. हल्की-फुल्की बरसात हो रही है ऐसे में किसानों की डीजल पर उपलब्धता थोड़ी बहुत कम हो सकती है. यदि हमें डीजल मिलाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा. सरकार द्वारा 200 लीटर डीजल कैंपिंग का जो निर्णय लिया गया है यदि उसे किसानों को कोई समस्या होती है तो प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखेंगे और यदि समस्या जारी रहती है तो यूनियन आगे की रणनीति तय करेगी. बता दें, नोटिफिकेशन में रिटेल आउटलेट्स पर डीजल की बिक्री को गाड़ी के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से मंजूर कंटेनर तक ही सीमित किया गया है, जिसमें हर कस्टमर या गाड़ी के लिए हर दिन 200 लीटर तक की खरीद की लिमिट तय की गई है. ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे डीजल को 'दोबारा नहीं बेचा जा सकता'.

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