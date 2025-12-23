ETV Bharat / state

महंगी बिजली के विरोध में उतरे औद्योगिक संगठन, आंदोलन की चेतावनी दी...

जयपुर: औद्योगिक संगठनों ने महंगी बिजली के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी. संगठनों का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए पिछले साल राइजिंग राजस्थान और इस साल प्रवासी सम्मेलन किया. सरकार इनके जरिए प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है. विभिन्न नीतियों से देश-विदेश के निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन राज्य में लाखों लोगों को रोजगार और करोड़ों रुपए का राजस्व दे रहे उद्योगपतियों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है. आज राजस्थान उद्योगों को देश में सबसे महंगी बिजली उपलब्ध कराने वाले राज्यों में है. सितंबर में ही सरकार ने उद्योगों के बिजली बिल पर कई शुल्क और सरचार्ज लगा दिया. इस कारण उद्योगों के लिए ढाई से 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई.

उद्योगों की लागत में इजाफा: विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सोमानी ने कहा कि स्टील, प्लास्टिक और कई अन्य उद्योगों में बिजली रॉ मैटेरियल की तरह उपयोग में आती है. इस कारण औद्योगिक इकाई के परिचालन खर्च 25 से 40 प्रतिशत तक बिजली पर खर्च करना पड़ता है. इससे लागत बढ़ गई. समस्या यह है कि सभी औद्योगिक संगठनों ने अपने स्तर पर सरकार को महंगी बिजली से परेशानी की जानकारी दी. मुख्यमंत्री, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री तक वेदना पहुंचाई लेकिन सरकार ने हमारी समस्या पर विचार नहीं किया. बिजली की बढ़ती लागत से प्रदेश में दो साल में 6 हजार से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां बंद हो गई. बिजली महंगी होने के कारण एमओयू के बाद नए निवेशक राज्य में औद्योगिक इकाइयां लगाने से कतरा रहे हैं.

