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यूपी के कई जिलों में बढ़ेगी औद्योगिक रफ्तार, कई अहम प्रोजेक्ट्स पर अपर मुख्य सचिव की लगी मुहर

यूपीसीडा की 52 वीं बोर्ड बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: सूबे में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण व क्रय, नए औद्योगिक पार्कों के विकास, भूमि आवंटन नीति में सुधार समेत अन्य मामलों को देखते हुए गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 52 वीं बोर्ड बैठक लखनऊ में आयोजित की गई.

बैठक में हरदोई, चित्रकूट ललितपुर, कन्नौज, उन्नाव सहित अन्य जिलों में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर सभी अफसर ने एक साथ मंथन किया गया. साथ ही कई परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भी रोड मैप खींचा गया.

अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि अब हरदोई व चित्रकूट सहित अन्य जिलों में औद्योगिक भूमि बैंक का खाका खींचा जाएगा. उन्होंने कहा हरदोई की तहसील संडीला तथा चित्रकूट की तहसील मऊ में भूमि कृषि संबंधित अतिरिक्त धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही मिर्जापुर में भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो प्रस्ताव थे, उनको स्वीकृति प्रदान की गई. ललितपुर में सैदपुर स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र की भूमि तथा रामपुर की भूमि के प्रस्तावित विनिमय से संबंधित प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया. इस संबंध में संबंधित भूमि को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित करने के प्रस्ताव को ज़रूरी स्वीकृति प्रदान की गई. ललितपुर में फार्मा पार्क के विकास से एकीकृत फार्मा इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी सभी ने अपनी हरी झंडी दी. अपर मुख्य सचिव ने कहा ललितपुर में पीपीपी मॉडल पर फार्मा पार्क को विकसित किया जाएगा.