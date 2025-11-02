ETV Bharat / state

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा- अखिलेश यादव की हालत बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को उन्नाव पहुंचे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को उन्नाव में थे. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस टैंक का शुभारंभ किया. प्रदेश के युवाओं से स्टार्टअप इकोसिस्टम और औद्योगिक विकास पर विस्तार से चर्चा की. सपा ने बिहार चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से बयानबाजी कर रहे हैं. उनका एक भी प्रत्याशी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है. जानकारी देते औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Video Credit: ETV Bharat) वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रहे हैं. आजम खान कह रहे हैं कि वह प्रचार करने नहीं जाएंगे. ये सब उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय है. देश का जनमानस जागरूक है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है. विपक्ष दिशा और दृष्टि दोनों से भ्रमित: औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि विपक्ष दिशा और दृष्टि दोनों से भ्रमित है. राजा को कांग्रेस ने कनपटी पर कट्टा रखकर घोषणा कराई. ये हम नहीं, देश का जनमानस महसूस कर रहा है. तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से देश को आगे ले जा रहे हैं.