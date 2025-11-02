मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा- अखिलेश यादव की हालत बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को उन्नाव पहुंचे. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 'कैंपस टैंक' का शुभारंभ किया और विपक्ष पर निशाना साधा.
उन्नाव: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को उन्नाव में थे. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस टैंक का शुभारंभ किया. प्रदेश के युवाओं से स्टार्टअप इकोसिस्टम और औद्योगिक विकास पर विस्तार से चर्चा की.
सपा ने बिहार चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से बयानबाजी कर रहे हैं. उनका एक भी प्रत्याशी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है.
वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रहे हैं. आजम खान कह रहे हैं कि वह प्रचार करने नहीं जाएंगे. ये सब उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय है. देश का जनमानस जागरूक है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है.
विपक्ष दिशा और दृष्टि दोनों से भ्रमित: औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि विपक्ष दिशा और दृष्टि दोनों से भ्रमित है. राजा को कांग्रेस ने कनपटी पर कट्टा रखकर घोषणा कराई. ये हम नहीं, देश का जनमानस महसूस कर रहा है. तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से देश को आगे ले जा रहे हैं.
युवाओं का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित: मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में निवेश के अवसर लगातार बढ़े हैं, जिससे प्रदेश रोजगार सृजन में अग्रणी बन रहा है. आज उत्तर प्रदेश निवेश, नवाचार और उद्योग का नया गढ़ बन रहा है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है.
युवाओं के लिए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी: उन्होंने कहा कि कैंपस टैंक के शुभारंभ के साथ उन्नाव में युवाओं के लिए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं. इस आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. यह पहल न केवल नवाचार को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे ले जाएगी.
युवाओं को मिलेंगे नए अवसर: कार्यक्रम में उपस्थित 18 राज्यों के एक हजार से अधिक युवा इनोवेटर्स को संबोधित करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है. प्रधानमंत्री जी ने हमेशा तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दिया है. स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने देश के युवाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति दी है.
कैंपस टैंक इनोवेशन का बेहतरीन मंच: उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस टैंक इनोवेशन का एक उत्कृष्ट मंच है. यह प्रदेश और देश के युवाओं को नई उड़ान देगा. इस पहल से युवाओं को उद्योग जगत की दिशा में नए अवसर मिलेंगे.
