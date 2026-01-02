ETV Bharat / state

आगरा इनर रिंग रोड चौड़ीकरण के लिए 96 करोड़ रुपये मंजूर, सर्विस रोड का होगा सौंदर्यीकरण

आगरा : आगरा में औद्योगिक विकास के लिए इनर रिंग रोड पर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर प्रस्तावित है. ऐसे में यहां पर बड़े बड़े वाहनों के आवागमन से जाम की समस्या हो सकती है. इसके लिए इनर रिंग रोड के चौड़ीकरण किए जाने और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था. शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही 96 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.





96.88 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति : एत्मादपुर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि आगरा इनर रिंग रोड पर 1058 एकड़ में फैला आईएमसी रणनीतिक रूप से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से महज 25 किलोमीटर व दिल्ली एनसीआर से 205 किमी और लखनऊ से 334 किलोमीटर की दूरी पर है. जहां पर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा.

सरकार की मंशा है कि इस क्लस्टर में 3400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा. इसी लिहाज से शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. यूपी के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को राज्य सड़क निधि से आईएमसी के तहत एत्मादपुर स्थित इनर रिंग रोड की सर्विस लेन को फोर लेन करने एवं सुंदरीकरण तथा पहुंच मार्ग (एप्रोच मार्ग) निर्माण के लिए 96.88 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है.

