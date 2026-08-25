ETV Bharat / state

राजस्थान एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव: राज्य के सेकेंडरी सेक्टर को 2047 तक 50 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य

कॉन्क्लेव को संबोधित करते एसीएस शिखर अग्रवाल ( ETV Bharat Jaipur )