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राजस्थान एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव: राज्य के सेकेंडरी सेक्टर को 2047 तक 50 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य

युवाओं को औद्योगिक जरूरत के हिसाब से कौशल देने और आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता के लिए तैयार करने पर जोर.

ACS Shikhar Agarwal addressing the conclave
कॉन्क्लेव को संबोधित करते एसीएस शिखर अग्रवाल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 5:29 PM IST

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जयपुर: फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल ने मंगलवार को राजधानी जयपुर में राजस्थान एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव रखी. इसकी थीम-ट्रेड बियॉन्ड बॉर्डर्स इनेबलिंग राजस्थान्स ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी थी. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रीको लिमिटेड के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान का सेकेंडरी सेक्टर, अभी राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 5.7 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है. इस सेक्टर में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और यूटिलिटीज शामिल हैं. राज्य को 2047 तक इस योगदान को बढ़ाकर 50 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखना चाहिए. राजस्थान का सेकेंडरी/इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी राज्य के इकॉनमिक आउटपुट का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल राज्यों में यह 35-40% है, जो इंडस्ट्रियल विस्तार के लिए काफी गुंजाइश दिखाता है.

रीको चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन राज्य एक ओर बेरोजगारी तो दूसरी ओर उद्योगों में कुशल मानव संसाधन की कमी की चुनौती का सामना कर रहा है. इस अंतर को दूर करना प्रमुख प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए. युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल देने और आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान को तकनीक के साथ मानव संसाधन में भी निवेश करना होगा.

फिक्की राजस्थान के कॉ-चेयरमैन मनीष गुप्ता बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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योजनाओं के बारे में जानकारी दी : अग्रवाल ने कारोबारी माहौल को सरल बनाने और मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज एवं अधिक पारदर्शी बनाने को राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने ‘नो योर अप्रूवल’ (केवायए) और सीएएफ 2.0 (कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म) के बारे में बताया. इनका उद्देश्य डिजिटल और सिंगल-विंडो व्यवस्था से उद्योगों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया आसान बनाना है. राज्य में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही. भीलवाड़ा आईसीडी का पुनरुद्धार भी राज्य के निर्यात और लॉजिस्टिक्स तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है. लंबे समय तक बंद रहने के बाद भीलवाड़ा आईसीडी में दोबारा संचालन शुरू होने से स्थानीय उद्योगों को कंटेनरीकृत माल और निर्यात लॉजिस्टिक्स की बेहतर सुविधा मिल रही है.

राजस्थान का एक्सपोर्ट में 2-2.5% का हिस्सा: फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के कॉ-चेयरमैन एवं इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कहा कि भारत को मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने, निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतियों की आवश्यकता है. सरकार अनुकूल वातावरण दे सकती है, लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करना आखिर में इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वाइस चांसलर, डॉ. राकेश मोहन जोशी ने कहा कि भारत को ट्रेड सरप्लस पर पारंपरिक फोकस से आगे बढ़ना चाहिए. एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने मजबूत एंटरप्रेन्योरियल बेस का फायदा उठाना चाहिए. राजस्थान भारत के एक्सपोर्ट में सिर्फ 2-2.5% का हिस्सा देता है. इसकी कीमत लगभग यूएसडी 11.68 बिलियन है.

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