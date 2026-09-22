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आर्थिक गति का मॉडल बनेगा ग्रीनफील्ड, इंदौर से जबलपुर के बीच डेवलप होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

प्रदेश सरकार इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनने जा रही है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई योजना के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को दो चरणों में बांटा गया है. पहला चरण इंदौर से भोपाल के बीच 160 किलोमीटर का होगा, जिसकी लागत 9716 करोड़ रुपये है. जबकि दूसरे चरण में भोपाल से जबलपुर तक 255 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा. इसकी लागत 14 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है.

इस दिशा में राज्य सरकार जल्द ही काम शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में इस पूरी योजना की मंत्रियों के सामने पूरी तस्वीर पेश की गई है. यह पूरी योजना इंदौर से भोपाल और जबलपुर तक बनने जा रहे ग्रीनफील्ड हाईवे पर तैयार की जा रही है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से संस्कारधानी जबलपुर तक के बीच का सफर न सिर्फ बेहतर होने जा रहा है, बल्कि इसके बीच नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होने जा रहा है. राज्य सरकार ने इस रूट पर चार नए औद्योगिक क्षेत्र और स्किल डेवलपमेंट के रूप में नई सिटी बनाने का निर्णय लिया है.

मंत्री चैतन्य काश्यप के मुताबिक "यह नया ग्रीनफील्ड हाइवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक गति का बड़ा मॉडल बने, इसके लिए इंदौर से जबलपुर तक के इस ग्रीनफील्ड को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. इसमें चार स्थानों पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र, स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से सिटी बनाई जाएगी. इसके तहत 2 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. इसको लेकर मंत्रियों के सामने प्रजेंटेशन दिया गया है. इस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा."

नए क्षेत्रों से गुजरेगा कॉरिडोर, MPRDC ने शुरू कर दी तैयारियां

इस कॉरिडोर की खासियत यह होगी कि यह भोपाल से इंदौर और जबलपुर तक पहले से मौजूद सड़कों का चौड़ीकरण कर तैयार नहीं होगा, बल्कि नया रूट तैयार किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके. इस कॉरिडोर पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चल सकें. उधर कॉरिडोर के आसपास के किन क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम(MPRDC) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

24 महीने में सर्वे कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कंसल्टेंट कंपनी

विभाग ने एक कंसल्टेंट कंपनी से एमओयू किया है. यह कंपनी 24 महीने में सर्वे कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. कंपनी नए कॉरिडोर के अलावा प्रदेश में बन रहे दूसरे एक्सप्रेस-वे के आसपास के नए प्रोजेक्ट को लेकर भी अपनी रिपोर्ट देगी. कंपनी प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करेगी. इसमें देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, इसके अलावा इसके आसपास कितने विकास की संभावनाएं रहेगी, ताकि नए शहरों को बसाया जा सके।