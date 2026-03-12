ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा औद्योगिक गलियारा, जमीन की तलाश

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि इस औद्योगिक गलियारे के लिए 1000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हित करने का लक्ष्य तय किया गया है.

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

March 12, 2026

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार की प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाने की योजना के तहत फिरोजाबाद जिले में बड़े विकास की तैयारी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निर्देश पर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किया जाना है. इसके लिए जिला प्रशासन ने एक्सप्रेसवे के पास बड़े भू-भाग की तलाश काफी तेज कर दी है. गुरुवार को जिलाधिकारी रमेश रंजन ने अपर जिलाधिकारी विशु राजा के साथ तहसील सिरसागंज क्षेत्र के कई गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया.

1000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की ज़रूरत: जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के लिए शासन की ओर से लगभग 500 से 1000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हित करने का लक्ष्य मिला है. निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने सिरसागंज तहसील के मदनपुर और अरांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कई प्रमुख गांवों का दौरा किया.

मौके पर पहुंचे अधिकारी.

इनमें मदनपुर ब्लॉक के एलमपुर, गनपतपुर, कोरारी खेड़ा, परियर भदान और खेड़ा खुर्द जैसे गांव शामिल रहे. इसके साथ ही अरांव ब्लॉक के फखरपुर और शाहजादपुर गांवों में पहुँचकर भौगोलिक स्थिति और सड़क संपर्क का जायजा लिया गया.

एसडीएम को मैपिंग के निर्देश: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सिरसागंज को भूमि के सर्किल रेट का विस्तृत विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने राजस्व मानचित्र पर प्रस्तावित भूमि की स्पष्ट बाहरी सीमा अंकित करते हुए एक समयबद्ध रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा है. प्रशासन का मुख्य फोकस ऐसी भूमि पर है जो एक्सप्रेसवे या राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहद नजदीक हो. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि का चयन यूपीडा के कड़े मानकों के आधार पर ही किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई तकनीकी समस्या न आए.

भूमि जलभराव से मुक्त होनी चाहिए: यूपीडा के मानकों के अनुसार भूमि जलभराव से मुक्त होनी चाहिए और वहां कोई घनी आबादी या बड़ी हाई टेंशन लाइनें नहीं होनी चाहिए. इस प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के विकसित होने से फिरोजाबाद जिले में उद्योगों की स्थापना को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि जिले की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी. निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जिलाधिकारी के साथ मौजूद रहे.

