गंगा एक्सप्रेस वे औद्योगिक गलियारा; जर्मनी-जापान, USA और सिंगापुर की कंपनियां तलाश रहीं मेरठ में जमीन

गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे मेरठ जिले की सीमा और आसपास औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए खूब कवायद हो रही है. प्रयागराज से मेरठ तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य अब समापन की ओर है. हालांकि दावा वर्ष 2025 में महाकुंभ से पहले कार्य पूरा करने का था. बहरहाल वर्ष 2026 में पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. ऐसे में यूपी वेस्ट में देश के साथ विदेशी इन्वेस्टर्स यहां प्रोजेक्ट की संभावना तलाशने जुट गए हैं. इस कड़ी में जर्मनी जापान, सिंगापुर और यूएसए की कई कंपनियां यहां इंडस्ट्री लगाने को दिलचस्पी दिखा रही हैं. बीते कुछ महीनों में करीब 30 से ज्यादा कंपनियों के डेलीगेट दौरा करके इकाई लगाने की कवायद कर चुके हैं.

गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनने पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

मेरठ : यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारा यूपीडा विकसित कर रहा है. इसी गलियारे में देशी-विदेशी कंपनियां व्यापार की संभावनाएं तलाश रही हैं. यहां इकाई स्थापित करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के डेलीगेशन प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं. प्रशासनिक अधिकारियों को दावा है कि वर्ष 2026 में मेरठ समेत यूपी वेस्ट में बड़े पैमाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हो जाएंगे. जिनमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे. इसे क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा.







यूपीडा के अधिशासी अभियंता राकेश मोघा बताते हैं कि बीते दिनों भी अमेरिकी कंपनी बाल काॅरपोरेशन की भारतीय ईकाई बाल बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने बिजौली के आसपास जमीन देखी. बहरहाल जुरूरी आवश्यकताओं को लेकर कार्य प्रगति पर है. किसी भी ईकाई के लिए निर्धारित सुविधाएं विकसित करने को लेकर लार्ज स्केल पर इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ ही कई विद्युत केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं.



गंगा एक्सप्रेस वे (Photo Credit : ETV Bharat)



उद्योग उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि गंगा एक्सीप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारा यूपीडा (UPEIDA) (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के द्वारा विकसित किया जा रहा है. यहां देश के अलग अलग हिस्सों की कंपनियों के अलावा विदेशी प्रतिष्ठानों के डेलिगेशन व्यापार की संभावनाएं तलाशने पहुंचने लगे हैं. बीते महीनों में जापान, सिंगापुर, USA समेत कई देशों के प्रतिनिधि यहां आ चुके हैं. मेरठ के उद्यमी भी इस क्षेत्र में जमीन खोज रहे हैं. औद्योगिक काॅरिडोर विकसित होने से निश्चित ही क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास होगा. साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

गंगा एक्सप्रेस वे (Photo Credit : ETV Bharat)

युवा राहुल ठाकुर कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे का काम शीघ्र पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में जब इंडस्ट्रियां लगेंगी तो निश्चित ही रोजगार भी मिलेगा. इससे क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास भी होगा. विदेशी कंपनियों के आने से प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा. युवा समाजसेवी राजीव बताते हैं कि मेरठ लगातार बदल रहा है. इंडस्ट्रियल हब बनने के बाद मेरठ समेत आसपास के क्षेत्रों से पलायन भी रुकेगा. यूथ को क्षेत्र में ही नौकरी मिल सकेगी. इससे गुरुग्राम, नोएडा और चंडीगढ़ की तरह मेरठ को भी अलग पहचान मिलेगी.

