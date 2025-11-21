फिरोजाबाद औद्योगिक एरिया में दिसंबर से जमीन आवंटन; जानें क्या है प्रक्रिया और कितना होगा रेट

ETV Bharat / state

फिरोजाबाद: जिले के सिरसागंज तहसील में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है. औद्योगिक एरिया में जमीन आवंटन दिसंबर 2025 से शुरू होगा. यह औद्योगिक गलियारा न सिर्फ फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग को नई गति देगा, बल्कि यहां के कारोबार को तकनीक से जोड़कर वैश्विक पहचान भी दिलाएगा.

उपायुक्त उद्योग संध्या ने बताया कि सिरसागंज तहसील के नसीरपुर गांव में 141 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण औद्योगिक एरिया के लिए जाएगा. यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास ही विकसित किया जा रहा है. इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिसंबर 2025 से जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

इस रेट में मिलेगी जमीन: उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उद्यमियों से बातचीत के बाद जमीन आवंटन की दर करीब 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है. यूपीडा के एडीएम संजय यादव और उनके सहयोगी विकास रस्तोगी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर आवंटन प्रक्रिया विस्तार से समझा दी गई है.

इतना ही नहीं जिलाधिकारी रमेश रंजन की तरफ से इच्छुक निवेशकों से अपील की गई है, कि वह औद्योगिक गलियारे में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन कराने के लिए यूपीडा के संबंधित अफसरों से समन्वय स्थापित करें. साथ ही आवश्यक दस्तावेज और डीपीआर भी तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

फिरोजाबाद में चूड़ी के 100 कारखाने: अधिकारियों ने बताया कि फिरोजाबाद जिला चूड़ियों का शहर और कांच की नगरी के नाम से भी जाना जाता है. यहां 100 कारखानों में चूड़ियां तैयार की जाती हैं. करीब 100 कारखानों में ही ग्लास के आइटम बनते है.

इस कारोबार से 3-4 लाख मजदूर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं. यहां चूड़ियों और ग्लास आइटम्स का सालाना टर्नओवर करीब 600 करोड़ रुपए है. काफी समय से यहां औद्योगिक गलियारे की जरूरत महसूस की जा रही थी. अब योगी सरकार ने इसे धरातल पर उतारने की पहल शुरू कर दी है.

