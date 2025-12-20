ETV Bharat / state

फरीदाबाद में इंडस-टेक एक्सपो शुरू, 800 से अधिक कंपनियों ने लिया हिस्सा, नए उद्यमियों के लिए खास

इंडस-टेक एक्सपो ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले में शुक्रवार से इंडस-टेक एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है. सेक्टर-12 में आयोजित इस औद्योगिक प्रदर्शनी में देश भर से 800 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है. एक्सपो में आधुनिक मशीन टूल्स, सीएनसी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक वेल्डिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी अत्याधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में उद्यमी और युवा पहुंच रहे हैं. आयोजन का उद्देश्य: इस एक्सपो का आयोजन द्रोणाचार्य इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है. कंपनी पिछले 15 वर्षों से देश भर में 30 से अधिक औद्योगिक और तकनीकी प्रदर्शनियों का सफल आयोजन कर चुकी है. एक्सपो का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई तकनीकों को बढ़ावा देना और हरियाणा में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है. इंडस-टेक एक्सपो शुरू (ETV Bharat) वर्ल्ड क्लास कंपनियों की भागीदारी: इंडस-टेक एक्सपो में कई वर्ल्ड क्लास कंपनियां अपने-अपने उत्पादों और तकनीकों के साथ शामिल हुई है. यहां ऑटोमेशन आधारित मशीनों से लेकर हाई-टेक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस तक का प्रदर्शन किया जा रहा है. यह एक्सपो छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तकनीकी जानकारी और व्यावसायिक अवसर प्रदान कर रहा है.