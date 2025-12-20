ETV Bharat / state

फरीदाबाद में इंडस-टेक एक्सपो शुरू, 800 से अधिक कंपनियों ने लिया हिस्सा, नए उद्यमियों के लिए खास

फरीदाबाद में इंडस-टेक एक्सपो में 800 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया है. ये आयोजन 22 दिसंबर तक चलेगा.

Indus Tech Expo Begins in Faridabad
इंडस-टेक एक्सपो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 20, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले में शुक्रवार से इंडस-टेक एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है. सेक्टर-12 में आयोजित इस औद्योगिक प्रदर्शनी में देश भर से 800 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है. एक्सपो में आधुनिक मशीन टूल्स, सीएनसी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक वेल्डिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी अत्याधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में उद्यमी और युवा पहुंच रहे हैं.

आयोजन का उद्देश्य: इस एक्सपो का आयोजन द्रोणाचार्य इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है. कंपनी पिछले 15 वर्षों से देश भर में 30 से अधिक औद्योगिक और तकनीकी प्रदर्शनियों का सफल आयोजन कर चुकी है. एक्सपो का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई तकनीकों को बढ़ावा देना और हरियाणा में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है.

Indus Tech Expo Begins in Faridabad
इंडस-टेक एक्सपो शुरू (ETV Bharat)

वर्ल्ड क्लास कंपनियों की भागीदारी: इंडस-टेक एक्सपो में कई वर्ल्ड क्लास कंपनियां अपने-अपने उत्पादों और तकनीकों के साथ शामिल हुई है. यहां ऑटोमेशन आधारित मशीनों से लेकर हाई-टेक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस तक का प्रदर्शन किया जा रहा है. यह एक्सपो छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तकनीकी जानकारी और व्यावसायिक अवसर प्रदान कर रहा है.

नए उद्यमियों के लिए खास मौका: एक्सपो उन लोगों के लिए भी खास है, जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. यहां मौजूद कई मशीनें और तकनीकी समाधान ऐसे हैं, जिनके जरिए कम लागत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की जा सकती है. विशेषज्ञों द्वारा मशीनों की कार्यप्रणाली और उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है.

फरीदाबाद में इंडस-टेक एक्सपो शुरू (ETV Bharat)

लेजर कटिंग मशीन की खासियत: इस आयोजन में दिल्ली के ओखला से आई कंपनी की कर्मचारी डिंपल नागर से ईटीवी भारत ने बातचीत की. डिंपल ने बताया, “हम इस एक्सपो में लेजर कटिंग मशीन लेकर आए हैं, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है. पहले मेटल को हाथों या शियरिंग मशीन से काटा जाता था, जिसमें समय और खर्च दोनों ज्यादा लगते थे. हमारी मशीन डिजाइन के अनुसार मेटल काटती है, जिससे फिनिशिंग बेहतर होती है और समय की भी बचत होती है.”

फरीदाबाद सेक्टर-12 में आयोजित इंडस-टेक एक्सपो 22 दिसंबर तक चलेगा. एक्सपो में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है. यह प्रदर्शनी हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी. ताकि अधिक से अधिक लोग आधुनिक औद्योगिक तकनीक से रूबरू हो सकें.

संपादक की पसंद

