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झारखंड को मिली अत्याधुनिक अग्निशमन सेवा की सौगात, बेड़े में 58 मिनी वाटर टेंडर शामिल

झारखंड को मिली अत्याधुनिक अग्निशमन सेवा की सौगात ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड की अग्निशमन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है. झारखंड अग्निशमन विभाग के बेड़े में 58 अत्याधुनिक मिनी वाटर टेंडर शामिल कर लिए गए हैं. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 58 अत्याधुनिक वाहनों को लांच करेंगे.

संकरी गलियों में भी आएगा काम

गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा वाहिनी, धुर्वा में आयोजित समारोह में 58 अत्याधुनिक Mini Water Tender with Mist Technology वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इन वाहनों के शामिल होने से राज्य की दमकल सेवा की क्षमता में वृद्धि होगी और आग लगने की घटनाओं पर पहले से कहीं अधिक तेज एवं प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकेगा. नई तकनीक से लैस Mini Water Tender with Mist Technology पारंपरिक दमकल वाहनों की तुलना में कई मामलों में अधिक प्रभावी माने जाते हैं.

क्या है मिनी वाटर टेंडर की खासियत?

मिस्ट टेक्नोलॉजी: यह वाहन पानी को अत्यंत महीन फुहार (Mist) के रूप में छोड़ता है, जिससे आग तेजी से ठंडी होती है और कम पानी में अधिक प्रभावी ढंग से आग बुझाई जा सकती है.

कम पानी, अधिक असर: पारंपरिक दमकल वाहनों की तुलना में यह तकनीक कम पानी का उपयोग करती है, जिससे जल संरक्षण भी होता है.

संकरी गलियों तक पहुंच: आकार में छोटा होने के कारण ये वाहन शहरों की तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां बड़े दमकल वाहनों को जाने में कठिनाई होती है.

तेज प्रतिक्रिया: हल्के और कॉम्पैक्ट होने के कारण घटनास्थल पर जल्दी पहुंचकर शुरुआती चरण में ही आग पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है.