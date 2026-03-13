ETV Bharat / state

देहरादून के कई दुकानों में आउट ऑफ स्टॉक हुआ इंडक्शन, कीमतों में भी उछाल, जानिए मौजूदा हालात

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई पर असर, देहरादून में एकाएक बढ़ी इंडक्शन की बिक्री, जानिए बाजार की वर्तमान स्थिति?

Uttarakhand Induction Sale
देहरादून में इंडक्शन खरीदने आए ग्राहक (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 3:52 PM IST

8 Min Read
रोहित कुमार सोनी

देहरादून: उत्तराखंड के बाजारों में अचानक इंडक्शन की डिमांड एकाएक बढ़ गई है. आलम ये है कि कई दुकानों में इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. जिसके पीछे की मुख्य वजह ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के चलते गैस की सप्लाई का प्रभावित होना माना जा रहा है. इतना ही नहीं वर्तमान समय में कमर्शियल गैस की सप्लाई बाधित है तो वहीं दूसरी ओर डोमेस्टिक गैस सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है.

वहीं, इस युद्ध की वजह से लोगों में इस कदर डर भर गया है कि अभी से ही लोग कुकिंग के वैकल्पिक व्यवस्थाओं को जुटाने में जुटे गए हैं. बाजारों में इंडक्शन की बढ़ती डिमांड ने एक बार फिर कोरोनाकाल की यादें ताजा कर दी है, जब लोगों ने दवाइयां समेत अन्य जरूरी चीजों को स्टॉक करना शुरू कर दिया था. आखिर बाजारों में एलपीजी गैस के असर की क्या है स्थिति? आपको इससे रूबरू करवाते हैं.

इजरायल और ईरान युद्ध का सीधा असर: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत देश ही नहीं बल्कि, तमाम देशों में देखा जा रहा है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि गैस एवं ईंधन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही है. जिसके चलते भारत देश समेत कई देशों में पैनिक जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है.

Uttarakhand Induction Sale
दुकान में इंडक्शन के बारे में जानकारी लेते ग्राहक (फोटो- ETV Bharat)

कोरोनाकाल को याद कर रहे लोग: भारत में अभी भी एलपीजी समेत अन्य ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. बावजूद इसके लोगों में इस युद्ध को लेकर एक डर बना हुआ है. जिसकी मुख्य वजह है ये भी है कि कुछ साल पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दस्तक के दौरान देश की जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था.

उस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बेहतर कदम उठाए गए. ताकि, जनता को राहत पहुंचा जा सके, लेकिन उस दौरान भी तमाम तरह की दवाइयों, सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड अचानक काफी काफी बढ़ गई थी. लोगों ने दवाइयों को स्टॉक करना शुरू कर दिया था.

Uttarakhand Induction Sale
देहरादून में इंडक्शन की भारी मांग (फोटो- ETV Bharat)

ऐसी ही कुछ स्थिति वर्तमान समय में देखी जा रही है. हालांकि, देश में एलपीजी और ईंधन की कमी नहीं है. साथ ही डोमेस्टिक गैस कनेक्शन धारकों को पर्याप्त मात्रा में गैस भी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन लोगों में पैनिक होने की वजह से वो कुकिंग के वैकल्पिक व्यवस्थाओं को जुटाने में लग गए हैं. जिसमें मुख्य रूप से इंडक्शन एवं इलेक्ट्रिक चूल्हे शामिल हैं.

देहरादून के कई दुकानों में इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक: देहरादून के कई दुकानों में इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. वहीं, कुछ दुकानों में एक-दो इंडक्शन ही बचे हुए हैं. जबकि, डिमांड काफी ज्यादा है. इसके अलावा तत्काल डिलीवरी करने वाले जो तमाम ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, उसमें इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है.

Uttarakhand Induction Sale
इंडक्शन पर खाना बनाने की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन की कीमतों में उछाल: इतना ही नहीं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो इंडक्शन पहले 1,500 से 2,000 रुपए में मिल जा रहा था, वही इंडक्शन अब 2,000 से 3,000 तक पहुंच गया है. यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समय-समय पर निकाले जाने वाले तमाम तरह के स्कीम में बदलाव कर दिया गया है. क्योंकि, इंडक्शन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Uttarakhand Induction Sale
इंडक्शन खरीदते ग्राहक (फोटो- ETV Bharat)

क्या बोले मनोचिकित्सक? वहीं, मनोचिकित्सक डॉ. मुकुल शर्मा ने कहा कि 'लोग बहुत डरे हुए हैं. क्योंकि, कोरोनाकाल के दौरान लोगों में एक ऐसा समय भी देखा, जब चारों तरफ से डेड बॉडी दिखाई दी. उस दौरान लोगों ने दवाइयों को रिजर्व कर दिया था. इससे लोग काफी परेशान हो गए थे. साथ ही हर चौथे व्यक्ति में डिप्रेशन, पैनिक अटैक भी आ रहा था.'

"वर्तमान समय जब छोटा संकट सामने नजर आ रहा है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब गैस नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? यही वजह है कि लोग बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे में लोगों का दिमाग डिप्रेसिव स्टेज में आ गया है. यही वजह है कि आने वाले समय में कोई भी स्थिति हो, उस दौरान खुद की और अपने परिवार की जान बचाने की कोशिश कर रहा है. यह एक मानवीय मूल भी है."- डॉ. मुकुल शर्मा, मनोचिकित्सक

वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दुकानदार अभिषेक शर्मा ने कहा कि कल ही हमारे पास कंपनी से इंडक्शन का एक लॉट आया था, लेकिन वो शाम होते-होत सब बिक गया. लोग पैनिक होकर इंडक्शन की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एलपीजी की कमी है. जबकि, गैस भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लोग डरे हुए हैं.

Uttarakhand Induction Sale
दुकानदार अभिषेक शर्मा का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

"हम लोग शुरू से ही इंडक्शन की सीमित स्टॉक ही रखते थे. क्योंकि, सामान्य दिनों में इंडक्शन की ज्यादा डिमांड नहीं रहती थी, लेकिन अचानक इंडक्शन की डिमांड दो गुना से भी ज्यादा हो गई है. दुकान में आने वाला हर ग्राहक सिर्फ इंडक्शन ही ले रहा है. जिसके चलते दुकान में मौजूद सभी इंडक्शन बिक चुके हैं. ऐसे में और इंडक्शन मंगवाने की डिमांड कंपनी को भेज दी है."- अभिषेक शर्मा, दुकानदार

वहीं, सेल्स मैन हेमंत ने बताया कि अभी इंडक्शन की शॉर्टेज होने लगी है. जब से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ही इंडक्शन की बिक्री एकाएक बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि वो सुबह से पांच इंडक्शन बेच चुके हैं. अब उनके पास एक ही इंडक्शन बचा हुआ है. साथ ही कहा कि कंपनी में ऑर्डर भेज दिया गया है, लेकिन जितने पीस मांगे जा रहे हैं, उतने उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं.

Uttarakhand Induction Sale
सेल्स मैन हेमंत ने दी जानकारी (फोटो- ETV Bharat GFX)

"इंडक्शन की डिमांड काफी ज्यादा है. हालांकि, राहत कि बात ये है कि कंपनियों से भी इंडक्शन की सप्लाई हो रही है. जैसे-जैसे कंपनियों से माल की सप्लाई दुकानों में हो रही, वैसे-वैसे इंडक्शन की बिक्री भी होती जा रही है. कस्टमर एक या फिर दो इंडक्शन खरीद रहे हैं. जबकि, खाद्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग चार से पांच इंडक्शन खरीद रहे हैं."- राकेश, दुकानदार

इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से जनता में इस बात को लेकर डर व्याप्त है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो फिर गैस की शॉर्टेज हो जाएगी. जिसके चलते अभी से ही वो कुकिंग के वैकल्पिक व्यवस्थाओं को जुटाने में जुटे हुए हैं. वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए इंडक्शन खरीदने आए आदेश कुमार ने अपनी बात रखी.

Uttarakhand Induction Sale
एलपीजी सिलेंडर (फोटो- ETV Bharat)

"आज सुबह ही मैंने गैस बुकिंग के लिए फोन किया था तो मुझे ये जानकारी मिली कि 25 दिन के बाद ही हमें सिलेंडर मिल पाएगा. जिसके चलते हम गैस में अल्टरनेटिव के रूप में इंडक्शन खरीदने आए हैं, लेकिन जब हम दुकान में पहुंचे तो पता चला कि दुकान में इंडक्शन ही उपलब्ध नहीं है. हालांकि, दुकानदार ने हमसे कहा है कि कल माल आ जाएगा, उसके बाद वो हमें उपलब्ध करा देंगे."- आदेश कुमार, ग्राहक

वहीं, इंडक्शन खरीदने आए एक और ग्राहक रमन सेठी ने कहा कि 'हम एक बैकअप प्लान के तहत इंडक्शन खरीदने आए हैं. ताकि, उनके पास कुकिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन हो जाएगा.' साथ ही कहा कि 'दुकानों में इंडक्शन ढूंढ़ने में हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि आगे इंडक्शन ना मिले.' साथ ही बताया कि 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन के दाम पहले के मुकाबले ज्यादा दिखा रहा है.'

"मैं इंडक्शन लेने दुकान पर आए था. इसके लिए सुबह दुकानदार के पास फोन भी किया था. उस समय दुकान में इंडक्शन उपलब्ध था, लेकिन जब मैं दुकान में पहुंचा, तब तक दुकान में इंडक्शन खत्म हो गया था. लोग ज्यादा पैनिक हो गए हैं. इसलिए इंडक्शन भी शॉर्टेज हो गया है. जबकि, गैस की कोई किल्लत नहीं है. ये जरूर है कि 25 दिन बाद बुकिंग हो रही है. गैस के साथ ही इंडक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे. ताकि, रसोई गैस लंबी चलेगी."- वर्देश खंडूड़ी, ग्राहक

