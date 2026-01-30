ETV Bharat / state

धनबाद की पहली मेयर ने किया नामांकन, इंदु सिंह ने रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन

धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है. इसी कड़ी में प्रत्याशियों में नए-पुराने चेहरे भी सामने आ रहे हैं.

Indu Singh city first mayor filed nomination for municipal corporation elections In Dhanbad
प्रत्याशी इंदु सिंह का नामांकन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः शहर में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. धनबाद की पहली मेयर इंदु सिंह ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस बार भी उन्होंने महापौर पद के लिए पर्चा दाखिल किया है. शुक्रवार को जिला समाहरणालय पहुंचकर निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी बाल किशोर महतो और विशाल कुमार पांडे के समक्ष नामांकन किया.

नामांकन के मौके पर इंदु सिंह के साथ उनकी बहू एवं राष्ट्रीय जनता कामगार यूनियन की महामंत्री आशनी सिंह भी उपस्थित रहीं. इससे पहले इंदु सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ भव्य रोड शो करते हुए समाहरणालय पहुंचीं. इस रोड शो के दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा इलाका चुनावी नारों से गूंज उठा.

मेयर प्रत्याशी इंदु सिंह की बहू का बयान (ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान बहू आशनी सिंह ने कहा कि इंदु सिंह धनबाद की पहली मेयर रही हैं और वर्ष 2010 से 2015 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर के विकास को नई दिशा दी. उन्होंने बताया कि इंदु सिंह के कार्यकाल में शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया. चौक-चौराहों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया और आम लोगों की सुविधा के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत भी उसी समय हुई.

आशनी सिंह ने आगे कहा कि इंदु सिंह के कार्यकाल में पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को मजबूत किया गया. जिससे रात के समय शहर की रौनक और सुरक्षा दोनों में इजाफा हुआ. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2010 की तरह इस बार भी धनबाद की जनता इंदु सिंह को एक बार फिर मेयर के रूप में देखना चाहती है. उन्होंने भरोसा जताया कि जनता का रुझान साफ है और आने वाले नगर निगम चुनाव में इंदु सिंह की जीत तय है. नामांकन के बाद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी कर अपना समर्थन जताया, जिससे समाहरणालय परिसर पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया.

इसे भी पढे़ं- शहर की सरकारः धनबाद मेयर पद के लिए मैदान में चंद्रशेखर अग्रवाल, भरा पर्चा-दिखाई ताकत

इसे भी पढे़ं- धनबाद मेयर उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी में रायशुमारी, कई नेताओं ने पेश की दावेदारी

इसे भी पढे़ं- देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान किया तेज

TAGGED:

नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन
DHANBAD
INDU SINGH CITY FIRST MAYOR
MAYOR CANDIDATE FILED NOMINATION
CORPORATION ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.