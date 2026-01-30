ETV Bharat / state

धनबाद की पहली मेयर ने किया नामांकन, इंदु सिंह ने रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन

धनबादः शहर में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. धनबाद की पहली मेयर इंदु सिंह ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस बार भी उन्होंने महापौर पद के लिए पर्चा दाखिल किया है. शुक्रवार को जिला समाहरणालय पहुंचकर निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी बाल किशोर महतो और विशाल कुमार पांडे के समक्ष नामांकन किया.

नामांकन के मौके पर इंदु सिंह के साथ उनकी बहू एवं राष्ट्रीय जनता कामगार यूनियन की महामंत्री आशनी सिंह भी उपस्थित रहीं. इससे पहले इंदु सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ भव्य रोड शो करते हुए समाहरणालय पहुंचीं. इस रोड शो के दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा इलाका चुनावी नारों से गूंज उठा.

मेयर प्रत्याशी इंदु सिंह की बहू का बयान (ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान बहू आशनी सिंह ने कहा कि इंदु सिंह धनबाद की पहली मेयर रही हैं और वर्ष 2010 से 2015 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर के विकास को नई दिशा दी. उन्होंने बताया कि इंदु सिंह के कार्यकाल में शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया. चौक-चौराहों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया और आम लोगों की सुविधा के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत भी उसी समय हुई.