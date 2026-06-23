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इंद्रावती नदी का संरक्षण और विकास का संकल्प, शरद अवस्थी ने ली उपाध्यक्ष पद की शपथ

इंद्रावती नदी के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण गठित किया है.

IBDA VICE PRESIDENT SHARAD AWASTHI
इंद्रावती नदी का संरक्षण और विकास का संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 11:55 AM IST

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जगदलपुर: इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष शरद अवस्थी ने जगदलपुर के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में पद की शपथ ली. इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी व बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.

बस्तर की जीवनदायिनी नदी है इंद्रावती

उपाध्यक्ष शरद अवस्थी ने कहा कि इंद्रावती नदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि बस्तर की संस्कृति, कृषि और जनजीवन की आधारशिला है. राज्य सरकार इंद्रावती नदी के घटते जलस्तर और इसके संरक्षण को लेकर गंभीर है और नदी के पुनर्जीवन के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है.

इंद्रावती नदी का संरक्षण और विकास का संकल्प (ETV Bharat)

नदी के पुनर्जीवन के लिए विभिन्न योजनाएं

शरद अवस्थी ने कहा कि इंद्रावती नदी के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की लागत से बैराजों का निर्माण कराया जा रहा है. जिससे नदी में जल संरक्षण बढ़ेगा और किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा.

IBDA vice president Sharad Awasthi
शरद अवस्थी ने ली उपाध्यक्ष पद की शपथ (ETV Bharat)

इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का उद्देश्य

शरद अवस्थी ने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य इंद्रावती बेसिन क्षेत्र के जल संसाधनों का संरक्षण, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और नदी से जुड़े पर्यावरणीय और विकासात्मक कार्यों को गति देना है.

IBDA vice president Sharad Awasthi
शरद अवस्थी ने ली उपाध्यक्ष पद की शपथ (ETV Bharat)

शरद अवस्थी ने कहा कि वे जल्द ही ओडिशा-बस्तर सीमा पर स्थित इंद्रावती नदी के जोरा नाला स्ट्रक्चर का निरीक्षण करेंगे और विशेषज्ञों के साथ ही स्थानीय लोगों से चर्चा कर नदी के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने विश्वास जताया कि सरकार, प्रशासन और स्थानीय समुदायों के सहयोग से इंद्रावती नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य किए जाएंगे. जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण जलस्रोत को सुरक्षित रखा जा सके.

IBDA vice president Sharad Awasthi
शरद अवस्थी ने ली उपाध्यक्ष पद की शपथ (ETV Bharat)

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