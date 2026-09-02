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इंद्रपुरी बराज के खोले गए 69 गेट, सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट

बाणसागर से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी का जलस्तर बढ़ा. इंद्रपुरी बराज से भारी डिस्चार्ज के बीच प्रशासन अलर्ट है. रिपोर्ट-रवि कुमार

Rohtas Son River
रोहतास का सोन नदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 8:00 AM IST

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रोहतास: सोन नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर रोहतास जिले में नदी किनारे बसे इलाकों में चिंता बढ़ा दी है. दरअसल मध्य प्रदेश के बाणसागर जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी में पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया है. जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए इंद्रपुरी बराज पर भी दबाव बढ़ गया है.

इंद्रपुरी बराज के फाटक खुले: बराज के लगभग सभी 69 फाटकों को खोलकर सोन नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल करीब 5 लाख 12 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है. सोन नदी में पानी की यह बढ़ोतरी आगे गंगा के जलस्तर को भी प्रभावित कर सकती है. बाणसागर बराज से दो रेडियल गेट खोले जाने के बाद सोन नदी में पानी का प्रवाह बढ़ा.

जिला प्रशासन की अपील: स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोन नदी के किनारे रहनेवाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. जिला प्रशासन ने नदी के किनारे तथा नदी के बीच बने टापू नुमा ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों को विशेष रूप से अलर्ट किया है. प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है.

Rohtas Son River
रोहतास में इंद्रपुरी बराज (ETV Bharat)

माइकिंग से चेतावनी: नौहट्टा, तिलौथू और नासरीगंज सहित सोन नदी के आसपास के इलाकों में माइकिंग कर लोगों को लगातार सावधान किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से लोगों से कहा जा रहा है कि वह नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी तरह का जोखिम न लें और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं.

विशेष सावधानी के निर्देश: खासकर नदी के बीच खेती करने वाले किसानों पशुपालकों तथा वहां अस्थाई रूप से रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. सोन नदी में तेजी से बढ़ते जल स्तर के बीच रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा खुद स्थिति का जायजा लेने इंद्रपुरी बराज पहुंचे. यहां उन्होंने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की.

सुरक्षा प्राथमिकता: बैठक में सोन नदी में पानी के बढ़ते प्रवाह, बराज की वर्तमान स्थिति, गेटों से पानी के डिस्चार्ज और संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. डीएम ने अधिकारियों से बराज और सोन नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी करने तथा किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है.

"मध्य प्रदेश के बाणसागर से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी का जलस्तर बढ़ा है. वर्तमान में करीब 5.12 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है. हालांकि प्रशासन को जानकारी मिली है कि बाणसागर के रेडियल गेट को अब धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है. इससे जलस्तर में कमी आने की संभावना है." -दीपक कुमार मिश्रा, डीएम, रोहतास

Rohtas Son River
निरीक्षण करने पहुंचे डीएम (ETV Bharat)

पलामू में रेड अलर्ट: प्रशासन फिलहाल किसी तरह की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक सोन नदी का जलस्तर सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच जाता तब तक लगातार निगरानी रखी जाए. पलामू क्षेत्र में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में वहां होने वाली बारिश का असर सोन नदी के जलस्तर पर पड़ सकता है.

अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण का आदेश: किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी रखने को कहा गया है. एडीएम, एसडीएम, बीडीओ और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील तथा स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है.

अफवाहों से बचने की सलाह: निचले इलाकों और नदी के आसपास बसे गांव के लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वह नदी के किनारे जाने से बचें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

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रोहतास में इंद्रपुरी बराज (ETV Bharat)

स्थिति सामान्य होने तक विशेष सतर्कता की अपील: प्रशासन का कहना है कि फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता रखनी होगी. जैसे ही नदी का पानी घटेगा और स्थितियां सामान्य होंगी, इसके बाद लोग अपनी सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं.

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