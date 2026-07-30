पुलिस से केवल बहस करना शासकीय कार्य में बाधा नहीं, एमपी MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत 8 को किया बरी
इंदौर की एमपीएमएल कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को संदेह के आधार पर किया बरी, आगर मालवा के बड़ौद थाने का मामला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:53 AM IST
इंदौर : एमपी एमएलए कोर्ट ने 2020 के आगर मालवा केस में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है. 2020 में आगर मालवा के बड़ोद थाने में सभी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज हुआ था. बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित अन्य आठ आरोपियों को बरी कर दिया है.
एमपी MLA कोर्ट ने सभी को किया बरी
बड़ौद थाना प्रभारी ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, जिससी सुनवाई इंदौर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी. अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि कोर्ट के समक्ष तमाम दस्तावेज व सबूत पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे. इसके साथ ही अन्य अन्य गवाह भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे. तमाम सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए और उसी का फायदा आरोपी पक्ष को मिला.
थाना प्रभारी से थाने में अभद्रता का मामला
कुछ अहम सबूतों में संदेह के आधार पर कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित अन्य को बरी कर दिया. पूर्व विधायक व अन्य पर 23 नवंबर 2020 को बड़ौद थाना प्रभारी से अभद्रता करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप थे. जब मामले की सुनवाई इंदौर के एमपी एमएलए कोर्ट में चली तो तमाम तरह के तर्कों को कोर्ट ने दरकिनार करते हुए कहा कि केवल पुलिस अधिकारियों से जनप्रतिनिधि द्वारा बहस किए जाने पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है.
ये शासकीय कार्य में बाधा डालना : कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत अपराध तभी माना जा सकता है जब यह सिद्ध हो सके कि शासकीय सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए आरोपी ने आपराधिक बल का प्रयोग किया हो या हमला कर दिया हो, लेकिन इस मामले में ऐसा सिद्ध नहीं हो सका और उसी के आधार पर कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित अन्य को बरी कर दिया.
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लंबे समय से ये मामला सुर्खियों में था और लगभग 6 सालों बाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया.