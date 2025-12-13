इंदौर जू में सारा, मेघा, सियारा जैसे नाम पुकारते ही आपके कंधे पर सवार होंगे रंग-बिरंगे तोते
इंदौर चिड़ियाघर में पक्षियों का संसार बहुत खूबसूरत है. ये पक्षी ये समझने में माहिर हैं कि आप प्यार से पुकार रहे हैं डांटकर.
Published : December 13, 2025 at 6:24 PM IST
इंदौर : पालतू पशु-पक्षी हों या जंगल के जानवर, हर किसी में इंसान के हाव-भाव और संवाद को समझने की क्षमता होती है. यही वजह है कि वह आपकी आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देते हैं. अपने नाम से पुकारे जाने के बाद वह आपकी हर निर्देश को आसानी से समझ भी लेते हैं. यही वजह है कि घर के पालतू जानवरों के अलावा वन्य पशु पक्षियों से उनके नाम के जरिए ही संवाद होता है.
इंदौर चिड़याघर में सारा, मेघा और सियारा जैसे नाम पुकारते ही रंग-बिरंगे तोते आपके पास आ जाएंगे, इस उम्मीद में कि कुछ खाने को लाए हैं.
आवाज के पैटर्न को समझते हैं पशु-पक्षी
पशु-पक्षी इंसान की बोलियां संवाद को सीधी तरह न समझ कर रोज सुनने वाले आवाज के पैटर्न भावनात्मक लहजे और बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं, जो पालतू जानवर जिन शब्दों को रोज सुनते हैं और उसे पर जो रिएक्ट करते हैं, उसकी भी उन्हें आदत पड़ जाती है.
इसलिए वह कुछ खास आवाजों या शब्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं या खाने या पीने जैसे शब्दों के जुड़ाव से ज्यादा प्रभावित होते हैं. इसके अलावा जिन शब्दों या नाम के जरिए उन्हें पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, उस शब्द से वह ज्यादा कनेक्ट होते हैं.
अपने नाम को पुकारते ही कनेक्ट होते हैं पशु-पक्षी
पशु-पक्षी अपना नाम नहीं समझते लेकिन उनके नाम को बोलने पर जो वोकैबलरी साउंड निकलता है, वह उन्हें याद हो जाता है. यही वजह है कि पशु पक्षियों का आप जो भी नाम रखें, उस नाम को लेकर वह आपकी ही तरह खुद को भी कनेक्ट कर लेते हैं. इसके अलावा वह इंसान की आवाज के उतार-चढ़ाव और लहजे से अंदाजा लगा लेते हैं कि आप खुश हैं, गुस्से में है या डरे हुए हैं. उसी हिसाब से फिर उनकी भी प्रतिक्रिया होती है. इसके अलावा आपके चेहरे के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से आपके इरादे ताड़ लेते हैं.
इंसान को पहचान कर भी रिएक्शन देते हैं
घर में रहने वाले पालतू जानवर आपकी आवाज और आसपास होने वाली आवाज और संवाद से एक दूसरे को पहचानते हैं या फिर सुनने की शक्ति से वे इंसान को पहचान कर उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं. इंदौर में एनिमल क्युरेटर निहार परुलेकर बताते हैं "कोई भी पशु-पक्षी अपने नाम अथवा अपने लिए वह जो शब्द रोज सुनता है, उसको लेकर फ्रेंडली हो जाता है. इसलिए अब वन्य प्राणियों के पॉजिटिव एनफोर्समेंट के लिए नाम काफी मददगार साबित होते हैं."
अपने नाम से जुड़ाव महसूस करते हैं पशु-पक्षी
इंसान की बोली को भालू, कुत्ते, टाइगर और हाथी जैसे वन्य प्राणी आसानी से समझते हैं और उसे पर रिएक्ट करते हैं. इंदौर जू के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव का कहना है "उनके चिड़ियाघर में न केवल बड़े प्राणी बल्कि मकई जैसे अफ्रीकन तोता और अमेरिकी नस्ल के दुर्लभ तोतों के अलग-अलग नाम एनिमल कीपर द्वारा रखे गए हैं. इन नामों में सारा, मेघा, अर्जुन, सियारा हैं. वन विभाग और अन्य स्थानों पर भी अब बाकायदा शेरों के अथवा अन्य प्राणियों के नाम इसलिए तय होते हैं कि न केवल उनकी पहचान स्थापित हो सके, बल्कि अपने नाम से वह अपने जुड़ाव को भी दर्शाते हैं."