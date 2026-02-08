ETV Bharat / state

यूथ वॉक में उमड़ा युवाओं का हुजूम, 3000 युवक-युवतियों से नशे के खिलाफ छेड़ी जंग

यूथ वॉक-2026 के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन द्वारा शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. सरवटे बस स्टैंड जाने वाली बसों के रूट बदले गए. इन बसों की डायवर्ट मार्गों से आवाजाही हुई, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. वहीं कार्यक्रम को बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने भी संबोधित भी किया. उन्होंने कहा, "युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है. यदि वो सही दिशा में आगे बढ़े तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है."

इंदौर: अक्सर विवादों में रहने वाले भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार किसी विवाद के चलते नहीं, बल्कि युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने को लेकर सुर्खियों में बने हैं. उनके द्वारा रविवार को इंदौर में यूथ वॉक 2026 का आयोजन नेहरू स्टेडियम में कराया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करना है. रविवार की सुबह इस वॉक का शुभारंभ नेहरू स्टेडियम से हुआ और तकरीबन 3 किलोमीटर की वॉक का समापन भी नेहरू स्टेडियम में ही हुआ. शहर के हजारों लोग शामिल हुए.

रुद्राक्ष शुक्ला द्वारा आयोजित इस वॉक में इंदौर सहित आसपास के युवक और युवतियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया. देश के अलग-अलग हिस्सों से भी यूथ वॉक 2026 में शामिल होने के लिए कई युवा इंदौर पहुंचे. कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को आयोजन स्थल पर टी-शर्ट और कैप प्रबंधन टीम द्वारा उपलब्ध कराया गया. इस वॉक का शुभारंभ इंदौर के नेहरू स्टेडियम से किया गया, जो जीपीओ, छावनी, मधु मिलन, एमवाय और शिवाजी वाटिका होते हुए पुनः नेहरू स्टेडियम पहुंची. यह वॉक कुल करीब 3 किलोमीटर की रही.

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित

इसमें कई स्कूल-कॉलेजों और एकेडमी के युवा सहित 3000 से अधिक लोग इसका हिस्सा बने, जिसके चलते इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अवार्ड से भी आयोजकों को सम्मानित किया गया. वहीं कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव सहित भाजपा विधायक गोलू शुक्ला द्वारा शिरकत की गई. मंच से विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया.

'युवाओं को बर्बाद करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश'

खगेंद्र भार्गव का कहना था कि "भारत की 50 फीसदी आबादी युवा है. इसी आबादी पर इंटरनेशनल स्तर पर प्रहार किया जा रहा है. योजनाबद्ध तरीके से इस आबादी को नशे की तरफ धकेला जा रहा है. अतः युवाओं को जागरूक करने के लिए इस वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आने वाले दिनों में कई और जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे." भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने इस वॉक कार्यक्रम की जमकर सराहना की.