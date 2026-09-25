दिनभर गोरिल्ला बन मनोरंजन, रात में कसरत और पढ़ाई, पुलिस की नौकरी पाने पीयूष का संघर्ष
इंदौर के 20 वर्षीय पीयूष परमार खुद एक प्रेरणा हैं. बेहद गरीबी से जूझते हुए सपने साकार करने 20 घंटे मेहनत. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 10:16 AM IST
इंदौर : इंदौर के 20 साल के युवा पीयूष परमार के संघर्ष, लगन, मेहनत और जज्बा की कहानी उन युवाओं के लिए बड़ी सीख है, जो जरा सी असुविधा में हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं. बेहद आर्थिक तंगी से जूझते हुए पीयूष अपने सपने को पूरा करने के लिए दिनभर गोरिल्ला का रूप रखकर लोगों का मनोरंजन कर थोड़ी राशि इकट्ठा कर पाते हैं. इसके बाद शाम होते ही जुट जाते हैं पुलिस विभाग में भर्ती होने की तैयारी में. रात में पढ़ाई करने के साथ ही शारीरिक व्यायाम. पीयूष की दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती है, जो रात 12 बजे तक चलती है.
पीयूष का सपना पुलिस में नौकरी करना
दिनभर लोगों का मनोरंजन कर पीयूष अपने परिवार की भी आर्थिक मदद करते हैं. पीयूष परमार का कहना है "उसका सपना है कि वह पुलिसकर्मी बनकर परिवार की आर्थिक मदद करने के साथ ही जनसेवा भी करे. इसलिए दिन-रात मेहनत करता हूं." वह बताते हैं "उसके घर में माता-पिता और दो भाई हैं. दोनों भाई उससे काफी छोटे हैं, जिसके चलते उसने घर की जिम्मेदारियां उठा ली हैं. पिता प्राइवेट जॉब करते थे लेकिन बीमारी के कारण अब वह काम पर नहीं जा पाते."
घर पर लांड्री का काम भी करते हैं
पीयूष बताते हैं "दिन में गोरिल्ला बनकर लोगों का मनोरंजन कर वह कुछ राशि जमा करते हैं. इसके अलावा घर पर मां लॉन्ड्री का काम करती हैं तो उसमें भी सहयोग करता हूं. वह भी मां के साथ कपड़ों में प्रेस करता है और फिर कपड़ों को घर-घर तक पहुंचाते हैं. लेकिन लॉन्ड्री से घर खर्च पूरा नहीं हो रहा पा रहा था. इसलिए बर्थडे पार्टी और अन्य आयोजनों में गोरिल्ला बनकर डांस कर लोगों का मनोरंजन करता हूं."
सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक मेहनत
पीयूष का कहना है "मेरी दिनचर्या सुबह 5:00 बजे शुरू होती है. सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करता हूं. उसके बाद पिता को अस्पताल ले जाने के बाद मंदिर जाता हूं और कुछ समय मां के साथ लॉन्ड्री पर समय देता हूं. इसके बाद जो भी ईवेंट या कार्यक्रम रहते हैं, उनमें गोरिल्ला बनकर शिरकत करता हूं. शाम 7 बजे के आसपास घर आकर पुलिस की नौकरी की तैयारी करता हूं."
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इंदौर पुलिस कमिश्नर ने किया सम्मानित
पीयूष का कहना है "गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम का वजन करीब 25 किलो है. इतनी वजनी कॉस्टयूम को पहनकर वह अलग-अलग तरह के करतब करते हैं. इस दौरान वह पसीने से भी तरबतर हो जाते हैं. लेकिन क्या करें, सपना पूरा करने के लिए संघर्ष जरूरी है." पीयूष शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहों पर गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रैफिक संभालते भी नजर आते हैं. इसी को देखते हुए हाल ही में इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सम्मानित किया है.