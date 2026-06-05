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क्या एक जींस पैंट से भी सस्ती है इंसान की जिंदगी? युवक ने खौफनाक कदम उठाया

इंदौर में वाशिंग मशीन में धुलाई में जींस खराब होने से लगा युवक को सदमा. मां के समझाने के बाद भी मौत को गले लगाया.

Indore youth killed himself
मामूली सी बात पर युवक ने मौत को गले लगाया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 12:45 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 12:55 PM IST

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इंदौर : आजकल लोगों को जाने क्या हो गया है. ऐसी छोटी-छोटी बातों पर जिंदगी से हाथ धो लेते हैं कि सोचकर यकीन करना मुश्किल होता है. ताजा घटना इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की है. यहां पर रहने वाले एक युवक ने अपनी जींस पर अन्य कपड़ों का कलर चढ़ जाने से आहत होकर जान दे दी. पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. मृतक दुकान में काम करता था.

वाशिंग मशीन में दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ा

मृतक का नाम गौरव है, वह 18 साल का था. उसने अपने कमरे में खौफनाक कदम उठाया. परिजनों ने पुलिस को बताया वह एक जींस रोजाना पहनता था. ये जींस उसकी काफी फेवरेट थी. लगाातार पहनने के कारण उसकी जींस पेंट काफी गंदा हो गया था. उसे धुलने के लिए वाशिंग मशीन में डाला गया. वाशिंग मशीन में घर के अन्य सदस्यों की कपड़े भी धुलने के लिए डाले गए थे. अन्य कपड़ों का कलर जींस पेंट पर चढ़ जाने से युवक का दिमाग खराब हो गया.

मां के समझाने के बाद भी शांत नहीं हुआ

जींस पेंट खराब होने से गुस्साए गौरव ने मां से विवाद किया. मां ने उसे भरोसा दिया कि वह जल्द ही उसे नई जींस दिलवा देगी, लेकिन वह अपनी फेवरेट जींस पर इस तरह से अन्य कलर चढ़ जाने के कारण काफी आहत हो गया. उसने गुस्से में अपना फोन भी तोड़ दिया. इसके बाद वह मोबाइल फोन को सुधारने के लिए अपने एक दोस्त के साथ जेल रोड स्थित शॉप पर गया. वहां से आने के बाद सीधे अपने कमरे में चल गया. काफी देर तक जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो घर में मौजूद सदस्यों ने जाकर देखा, कमरे में उसकी डेडबॉडी पड़ी थी.

मृतक का मोबाइल फोन जब्त

परिजनों ने मामले की सूचना सेंट्रल कोतवाली पुलिस को दी. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है "परिजनों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. मृतक के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है. फिलहाल मृतक के पास से किस तरह का कोई नोट पुलिस को नहीं मिला है."

Last Updated : June 5, 2026 at 12:55 PM IST

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