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इंदौर में युवाओं के बीच राहुल गांधी की दीवानगी, हाथों पर बनवा रहे टैटू, तोहफे में दिखाने की तैयारी

इंदौर के युवा अपने हाथों पर बनवा रहे राहुल गांधी का परमानेंट टैटू. युवा तोहफे में दिखाएंगे अपने टैटू. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

INDORE RAHUL GANDHI TATTOO
हाथों पर युवा बनवा रहे राहुल गांधी का टैटू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: सत्ताधारी दल और भाजपा से जुड़े नेता राहुल गांधी का जैसे भी दुष्प्रचार करते रहें लेकिन देश में युवाओं का एक ऐसा भी वर्ग है जिनके बीच राहुल गांधी का जबरदस्त क्रेज है, जो इन दिनों टैटू आर्ट में झलक रहा है. जिसके चलते कई युवा अपने हाथों पर राहुल गांधी का परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं. राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इंदौर के रीजनल पार्क स्थित आईडीए मैदान में 19 सितंबर को होगा.

हाथों पर युवा बनवा रहे राहुल गांधी का टैटू

जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समर्थन के बाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हुए हैं. इतना ही नहीं परीक्षाओं में धंधली, पेपर आउट के अलावा बेरोजगारी के चलते युवा अब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं. यही नहीं देश में जहां-जहां यह कार्यक्रम हुए हैं वहां युवाओं का बड़ी संख्या में पहुंचना इसका उदाहरण है.

इंदौर में युवाओं के बीच राहुल गांधी की दीवानगी (ETV Bharat)

इंदौर में 19 सितंबर को शहर के रीजनल पार्क परिसर में होने जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर भी शहर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, जिसके चलते स्थानीय का युवा और कांग्रेस का समर्थन करने वाले छात्र नेता अब अपने चाहते नेता के टैटू अपने हाथों में बनवा रहे हैं.

'यह टैटू टेंपरेरी नहीं बल्कि परमानेंट'

राहुल गांधी के फैन निखिल वर्मा ने बताया, "इन युवाओं के बीच राहुल की दीवानगी का आलम यह है कि टैटू बनाने वाली कई दुकानों पर बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं. अभी 15 से 16 युवा राहुल गांधी का टैटू बनवाने पहुंचे हैं. इन युवाओं का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान वो सामूहिक रूप से राहुल गांधी को अपने टैटू दिखाएंगे. इसलिए भी बड़ी संख्या में युवा लगातार टैटू बनवा रहे हैं. इतना ही नहीं इन टैटू पर छात्रों की गूंज से जुड़े स्लोगन भी लिखवा रहे हैं. खास बात यह है कि यह तमाम टैटू टेंपरेरी नहीं बल्कि परमानेंट हैं, जो बाद में मिटाए नहीं जा सकेंगे लेकिन फिर भी कई लोग इन्हें बनवा रहे हैं."

Rahul Gandhi tattoo
राहुल गांधी को युवा तोहफे में दिखाएंगे अपने टैटू (ETV Bharat)

'युवाओं का टैटू राहुल गांधी के लिए तोहफा'

राहुल गांधी के फैन निखिल वर्मा ने बताया, "इन युवाओं का मानना है कि राहुल गांधी हमारी आवाज है और उनके पहुंचने से पहले हम उन्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जब इंदौर आए तो हम उन्हें तोहफे में यह टैटू दिखाएं. यही वजह है कि टैटू की दुकानों पर अलग-अलग युवा अपने हाथों में अलग-अलग स्लोगन लिखे टेटू बनवा रहे हैं."

इंदौर में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी युवाओं से रूबरू होंगे. इस दौरान राहुल गांधी उनकी परेशानी साझा करेंगे. इसलिए भी इंदौर के अलावा धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, नीमच, मंदसौर अन्य जिलों के हजारों युवा कार्यक्रम के लिए पंजीयन करवा रहे हैं.

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