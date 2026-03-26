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मेट्रोमोनियल साइट पर रईस घराने की विधवा टारगेट पर, युवक ने 40 महिलाओं को ठगा

इंदौर : कुछ दिनों पहले आई फिल्म 'लेडिस वर्सेज रिक्की बहल' की तर्ज पर देवास का एक युवक मेट्रिमोनियल साइट पर शादी का विज्ञापन देने वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाने लगा. शादी का झांसा देकर उसने कई महिलाओं के साथ ठगी की. इस युवक ने अब तक करीब 40 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूली. लेकिन शादी करने के इच्छुक महिलाओं को झांसा देते-देते ये युवक खुद भी फंस गया. इंदौर में इस युवक की ठगी की शिकार हुईं 8 से 10 महिलाओं ने सबक सिखाया. युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है.

मेट्रोमोनियल साइट पर टारगेट करता था महिलाओं को

देवास का रहने वाला अमित ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जो तलाकशुदा या विडो हो. ये महिलाएं शादी के लिए अपना प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर देती थीं. ऐसी कई महिलाओं को अमित ने शादी का झांसा देकर ठगा. कुछ दिनों पहले अहमदाबाद की प्रोफेसर ने शादी के लिए अपनी प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर डाली.

महिला प्रोफेसर के पति की डेथ हो गई थी. वह अपनी बच्ची और मां के साथ रहती है. मां के ही कहने पर वह शादी को तैयार हुई. महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगने वाले अमित की नजर महिला प्रोफेसर के प्रोफाइल पर पड़ी. उसने महिला प्रोफेसर से संपर्क किया और शादी की इच्छा जताई.

ईडी रेड का बहाना बना महिला से 50 लाख लिए

अमित ने महिला प्रोफेसर को जानकारी दी कि वह गवर्नमेंट कांट्रेक्टर है. वह इंदौर नगर निगम के निर्माण का ठेका लिए है. उसके पास मुंबई सहित कई शहरों में महंगी प्रॉपर्टी है. अमित की बातों में महिला प्रोफेसर फंस गई. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. इसी दौरान अमित ने महिला प्रोफेसर से अपने पिता के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे. महिला ने उसे ये रकम दे दी.

कुछ दिनों बाद अमित ने महिला से कहा "उसके घर पर ईडी का छापा पड़ा है. उसका काफी अमाउंट और प्रॉपर्टी सीज हो गई है. उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है." महिला प्रोफेसर उसकी बातों में आ गई और उसने 50 लाख रुपए दे दिए.