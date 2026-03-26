मेट्रोमोनियल साइट पर रईस घराने की विधवा टारगेट पर, युवक ने 40 महिलाओं को ठगा
शादी के नाम पर ठगी की शिकार महिलाओं ने एकजुट होकर जालसाज को कराया गिरफ्तार. उसके कारनामे सुन पुलिस ने भी माथा पकड़ लिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 1:49 PM IST
इंदौर : कुछ दिनों पहले आई फिल्म 'लेडिस वर्सेज रिक्की बहल' की तर्ज पर देवास का एक युवक मेट्रिमोनियल साइट पर शादी का विज्ञापन देने वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाने लगा. शादी का झांसा देकर उसने कई महिलाओं के साथ ठगी की. इस युवक ने अब तक करीब 40 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूली. लेकिन शादी करने के इच्छुक महिलाओं को झांसा देते-देते ये युवक खुद भी फंस गया. इंदौर में इस युवक की ठगी की शिकार हुईं 8 से 10 महिलाओं ने सबक सिखाया. युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है.
मेट्रोमोनियल साइट पर टारगेट करता था महिलाओं को
देवास का रहने वाला अमित ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जो तलाकशुदा या विडो हो. ये महिलाएं शादी के लिए अपना प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर देती थीं. ऐसी कई महिलाओं को अमित ने शादी का झांसा देकर ठगा. कुछ दिनों पहले अहमदाबाद की प्रोफेसर ने शादी के लिए अपनी प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर डाली.
महिला प्रोफेसर के पति की डेथ हो गई थी. वह अपनी बच्ची और मां के साथ रहती है. मां के ही कहने पर वह शादी को तैयार हुई. महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगने वाले अमित की नजर महिला प्रोफेसर के प्रोफाइल पर पड़ी. उसने महिला प्रोफेसर से संपर्क किया और शादी की इच्छा जताई.
ईडी रेड का बहाना बना महिला से 50 लाख लिए
अमित ने महिला प्रोफेसर को जानकारी दी कि वह गवर्नमेंट कांट्रेक्टर है. वह इंदौर नगर निगम के निर्माण का ठेका लिए है. उसके पास मुंबई सहित कई शहरों में महंगी प्रॉपर्टी है. अमित की बातों में महिला प्रोफेसर फंस गई. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. इसी दौरान अमित ने महिला प्रोफेसर से अपने पिता के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे. महिला ने उसे ये रकम दे दी.
कुछ दिनों बाद अमित ने महिला से कहा "उसके घर पर ईडी का छापा पड़ा है. उसका काफी अमाउंट और प्रॉपर्टी सीज हो गई है. उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है." महिला प्रोफेसर उसकी बातों में आ गई और उसने 50 लाख रुपए दे दिए.
अहमदाबाद की महिला ने कराई शिकायत
कुछ ही दिनों बाद महिला प्रोफेसर अहमदाबाद से उज्जैन घूमने आई तो अमित भी उसके साथ था. लेकिन इस दौरान अमित महिला प्रोफेसर के साथ फोटो खिंचवाने से बचता रहा. जब दोनों एक होटल में गए तो अमित ने महिला प्रोफेसर की मोबाइल सिम को फॉर्मेट कर दिया और वहां से फरार हो गया. इसके बाद महिला प्रोफेसर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. महिला प्रोफेसर ने इसके बाद मामले की अपने स्तर पर पड़ताल की और अहमदाबाद पुलिस में शिकायत की. अहमदाबाद पुलिस ने अमित के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया.
महिलाओं ने मिलकर जालसाज को पकड़ाया
इस दौरान अमित फरार चलता रहा. जब महिला प्रोफेसर ने अमित के बारे में और डिटेल निकाली तो पता चला कि वह उसके अलावा कम से कम 40 महिलाओं के संपर्क में है. अमित के संपर्क में रहने वाली ऐसी 8 से 10 महिलाओं के पास महिला प्रोफेसर ने संपर्क किया. इसके बाद सभी ने मिलकर अमित को गिरफ्तार कराने की योजना बनाई.
जब अमित इंदौर के 56 दुकान पर एक महिला से मुलाकात करने के लिए आया तो महिला प्रोफेसर के साथ ही अन्य महिलाओं ने पुलिस को सूचित कर दिया. इंदौर के तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अमित को गिरफ्तार कर लिया. अमित को अहमदाबाद पुलिस को सौंप दिया गया है.
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पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का इंतजार
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "आरोपी अमित ने शादी का झांसा देकर महिला प्रोफेसर को ठगा है. आरोपी ने और भी कई महिलाओं के साथ ठगी की है. अहमदाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है." अब इंदौर पुलिस को उन महिलाओं की शिकायत का इंतजार है, जिनके साथ अमित ने धोखाधड़ी की.