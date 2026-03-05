ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से डर गया युवक, उठाया घातक कदम, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर: चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने कथित पुलिस की पिटाई से आहत होकर आत्महत्या कर ली. मृतक के परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक अपनी बिल्डिंग के सामने सड़क पर टहल रहा था. इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे घबराकर वह आत्महत्या कर लिया.

पूरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के टॉप टिप परिसर का है. यहां बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे राज नामक युवक अपनी बिल्डिंग के सामने घूम रहे थे. बाहर घूमने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड और युवक की बहस हो गई. जिसके बाद गार्ड ने पुलिस को फोन कर मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने युवक को समझाइश के दौरान थप्पड़ मार दिया, जिससे घबराकर उसने आत्महत्या कर लिया.

मृतक की बहन ने पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

सड़क पर टहलने को लेकर नोकझोक

मृतक की बहन निकिता ने कहा, "राज पिछले कुछ दिनों से लगातार डिप्रेशन में चल रहा था. रात में उसे कुछ घबराहट होने लगी तो वह बिल्डिंग के फ्लैट से नीचे उतर कर टहल रहा था, कुछ देर बाद वह बाहर सड़क पर टहलने चला गया. इसी दौरान चंदन नगर थाना क्षेत्र के दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राज को बाहर टहलने की बात को लेकर एक थप्पड़ मार दी. जिसके कारण राज काफी घबरा गया और डर के कारण आत्महत्या कर ली. राज काफी होशियार था लेकिन पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर परेशान चल रहा था."

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, "चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है. कॉलोनी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को कॉल किया कि यहां पर एक लड़का बहस कर रहा है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़के की मां ने बताया कि वह मांसिक रूप से बीमार है. दो सालों से उसका इलाज चल रहा है. इसके बाद पुलिस वहां से लौट गई. इसके खुछ देर बाद दोबारा पुलिस को सूचना मिली की लड़के ने आत्महत्या कर लिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."