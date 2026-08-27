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युवक की दोनों किडनी में जानलेवा कैंसर, इंदौर के यूरो सर्जन ने लिया चैलेंज, बचाई जान

गुना निवासी एक युवक की दोनों किडनी में कैंसर के ऐसे ट्यूमर मौजूद थे, जिनके होने पर भी मरीज को बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आते. 2 महीने पहले अचानक उसे दाएं तरफ कमर में दर्द की शिकायत हुई तो जांच में पता चला कि दोनों किडनी में गांठें हैं. राइट किडनी में साढे 5 सेंटीमीटर की जबकि लेफ्ट किडनी में की गांठ करीब 2 सेंटीमीटर की थी. जब यूरो सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जुल्का से जांच कराई तो पता चला कि दोनों किडनी में कैंसर के ट्यूमर हैं.

इंदौर : कैंसर होने पर आमतौर पर डॉक्टर किडनी निकालने की सलाह देते हैं. लेकिन इंदौर में दुर्लभ प्रकार के कैंसर का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें दोनों किडनी में कैंसर का ट्यूमर होने के बावजूद न केवल मरीज की जान बच गई, बल्कि दोनों किडनी को भी सुरक्षित बचा लिया गया. इंदौर के एक निजी अस्पताल के यूरो सर्जन डॉ. सौरभ जुल्का ने ये चमत्कार कर दिखाया.

इंदौर के यूरो सर्जन व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जुल्का ने बताया "दूरबीन पद्धति से मरीज की एक किडनी की सर्जरी 13 जुलाई को हुई, जिसमें दायीं किडनी से कैंसर का ट्यूमर निकाला गया. इस दौरान किडनी को भी सुरक्षित रखा. इसके बाद दूसरी किडनी के ट्यूमर को निकालने के लिए फिर 11 अगस्त को दूसरी सर्जरी की गई. इस सर्जरी में भी किडनी को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया."

रीनल सेल कार्सिनोमा का दुर्लभ केस

इसके बाद जब मरीज की जांच की गई तो ना तो मरीज में फिर कैंसर के लक्षण मिले, न ही दोनों किडनी को कोई नुकसान हुआ. इतना ही नहीं ऑपरेशन के बाद किडनी फंक्शन भी पूरी तरह सामान्य नजर आया. उसके बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई.

यूरोलॉजिस्ट और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जुल्का ने बताया "45 साल के युवा मरीज की दोनों किडनी में कैंसर का ट्यूमर होना बहुत दुर्लभ स्थित थी. ऐसे मामलों में मरीज की किडनी बचाना संभव नहीं होता. अब तक उनके द्वारा की गई करीब 15000 सर्जरी के अनुभव में से यह सर्जरी सही प्लानिंग और सटीक सर्जिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित रही, जिसमें सर्जरी के बाद भी किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल पाया गया है."

पेशाब में खून आए तो सतर्क हो जाएं

डॉ. सौरभ जुल्का ने बताया "किडनी में कैंसर के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दोनों किडनी के कैंसर के मामले करीब 1 से 2% ही पाए जाते हैं. कैंसर मरीज के एक परिचित हॉस्पिटल में कार्यरत है, जिन्होंने उसकी जांच अस्पताल में कराई और समय रहते बीमारी का पता चल गया. इस केस में डॉक्टर के अनुभव और सर्जरी के तकनीक भी खासी उपयोगी साबित हुई. अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ एवं फिट है." डॉक्टर के मुताबिक यदि पेशाब में खून आना या कमर में दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.