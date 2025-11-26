ETV Bharat / state

इंदौर में 'रानी हार' के नाम पर 60 लाख की ठगी, यूट्यूब और क्राइम सीरियल देख रचा था पूरा प्लान

इंदौर में 4 ठगों ने ज्लेवर से ठगे 60 लाख रुपए के गहने. व्हाट्सएप पर दिया था रानी हार बनाने का ऑर्डर.

INDORE 60 LAKH JEWELLERY FRAUD
व्हाट्सएप पर दिया था 5 रानी हार का ऑर्डर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 3:31 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चार ठगों ने मिलकर एक सोनार से लगभग 460 ग्राम सोने के आभूषण ठग लिए. इन आभूषणों की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और चारों आरोपियों को ऋषिकेश और जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है.

व्हाट्सएप पर दिया था 5 रानी हार का ऑर्डर

मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है. शिकायतकर्ता ज्वेलर ने पुलिस को बताया कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से पांच रानी हार बनाने का ऑर्डर मिला था. ज्वेलर्स ने भरोसा करते हुए ऑर्डर पूरा कर दिया और तय तारीख पर 15 नवंबर को चारों आरोपी उनसे हार लेने पहुंच गए. हार की कीमत की तौर पर आरोपियों ने सोने जैसे दिखने वाले कुछ टुकड़े ज्वेलर्स को दिए.

इंदौर में 4 ठगों ने ज्लेवर से ठगे 60 लाख रुपए कीमत के गहने (ETV Bharat)

पहले तो ज्वेलर ने उन टुकड़ों को सोना मानकर ले लिया और सोने के हार दे दिए. बाद में ज्वेलर को शक हुआ तो उसने उन टुकड़ों की जांच की तो पता चला कि टुकड़े नकली थे. अपने साथ हुई ठगी का अहसास होते ही फरियादी ने तुरंत भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज करवाई.

व्हाट्सएप से मिला सुराग, ऐसे पहुंची पुलिस गैंग तक

पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले उस व्यक्ति तक पहुंची जिसके मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर ऑर्डर दिया गया था. जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी संतोष को पकड़ा. पूछताछ में संतोष ने खुलासा किया कि संजय सोनी, गौरव सोनी और नीरज सोनी भी इस गिरोह में शामिल हैं. सभी के ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने ऋषिकेश और जोधपुर से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

यूट्यूब और क्राइम सीरियल से मिला आइडिया

आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उन्होंने ठगी का ये तरीका यूट्यूब और एक क्राइम सीरियल देखकर सीखा था. इन वीडियोज को देखने के बाद ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई और ज्लेवर को अपना निशाना बनाया.

इंदौर डीसीपी आनंद कालिदगी ने बताया कि "पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 60 लाख रुपए की कीमत के सोने के आभूषण और एक बाइक बरामद की गई है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है."

