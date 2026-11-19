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इंदौर में रंगोली और बैलून से सजे पब्लिक टॉयलेट, शॉवर छोड़ बाल्टी से नहाने की सलाह

इंदौर में वर्ल्ड टायलेट डे पर सजा बाथरूम ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया. इसके मद्देनजर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मौजूद सभी सरकारी टॉयलेट को बैलून और रंगोली से सजाया गया. साथ ही अलग-अलग स्वच्छता के प्रति स्लोगन लिखे गए. इस दौरान पानी बचाने को लेकर भी संदेश दिया गया.

सैकड़ों टॉयलेट बैलून और रंगोली से सजे स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को दूसरा पुरस्कार मिलने के बाद नगर निगम शहरवासियों को अलग-अलग तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में जुटा है. इसी कड़ी में गुरुवार को इंदौर में वर्ल्ड टॉयलेट डे का आयोजन किया गया. इसके तहत शहर के तकरीबन 200 से अधिक सरकारी टॉयलेटों को सजाया गया और वहां पर मौजूद कर्मचारियों को महापौर द्वारा सम्मानित भी किया गया.