इंदौर में रंगोली और बैलून से सजे पब्लिक टॉयलेट, शॉवर छोड़ बाल्टी से नहाने की सलाह
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने वर्ल्ड टॉयलेट डे पर रथ किया रवाना, शहरभर में लोगों को जल बचाने का देंगे संदेश. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:08 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया. इसके मद्देनजर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मौजूद सभी सरकारी टॉयलेट को बैलून और रंगोली से सजाया गया. साथ ही अलग-अलग स्वच्छता के प्रति स्लोगन लिखे गए. इस दौरान पानी बचाने को लेकर भी संदेश दिया गया.
सैकड़ों टॉयलेट बैलून और रंगोली से सजे
स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को दूसरा पुरस्कार मिलने के बाद नगर निगम शहरवासियों को अलग-अलग तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में जुटा है. इसी कड़ी में गुरुवार को इंदौर में वर्ल्ड टॉयलेट डे का आयोजन किया गया. इसके तहत शहर के तकरीबन 200 से अधिक सरकारी टॉयलेटों को सजाया गया और वहां पर मौजूद कर्मचारियों को महापौर द्वारा सम्मानित भी किया गया.
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सरकारी टॉयलेट के अधिक प्रयोग का आह्वान
वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर इंदौर के सरकारी टॉयलेट में साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया. इसके अलावा लोगों को अधिक से अधिक शासकीय टॉयलेट का प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया गया. इस दौरान जहां स्वच्छता के प्रति शहरवासियों को जागरूक किया गया. वहीं पानी बचाने का भी संदेश दिया गया.
शॉवर छोड़कर बाल्टी से नहाने का आह्वान
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड टॉयलेट डे पर शहर की सभी सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई का मुल्यांकन किया गया. सफाई कर्मचारियों की मेहनत से खुले में स्वच्छ मुक्त शहर हुआ है. इस अवसर पर पानी बचाने का अभियान भी शुरू किया गया है. गर्मी में हम सब शॉवर छोड़कर बाल्टी और मग से नहाने की शुरुआत करें."
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उन्होंने आगे कहा, "जल संरक्षण अभियान के तहत इंदौर से आज एक रथ भी रवाना किया जा रहा है. जो शहर में लोगों को जल बचाने का संदेश देंगे."