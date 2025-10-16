ETV Bharat / state

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

एनेस्थीसिया के दौरान मरीज कुछ बातों का रखें ध्यान. डॉक्टर को कराएं मेडिकल हिस्ट्री से अवगत. बीमारी छुपाने पर खतरे में आ सकती है जान.

World Anaesthesia Day
वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 11:02 AM IST

Updated : October 16, 2025 at 1:28 PM IST

इंदौर: किसी भी मरीज की सर्जरी के पहले उसे जितना जरूरी बेहोश करना है उतना ही जरूरी बेहोश करने वाले डॉक्टर को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से अपडेट कराना भी है. क्योंकि ऐसा नहीं करने पर ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज की जान खतरे में पढ़ सकती है. यही वजह है कि 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के अवसर पर अब डॉक्टर भी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं. दुनिया भर में तेजी से विकसित होते मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के चलते अब सर्जरी के लिए मरीजों को एनेस्थीसिया देने की तकनीक भी अपडेट हो रही है.

डॉक्टर को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से कराएं अपडेट
ऐसे में मरीज को एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर के लिए मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से अपडेट होना भी जरूरी किया गया है. अधिकांश अस्पताल में ऐसा नहीं है लेकिन अब इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया लिस्ट द्वारा इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. समिति के इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश दूधिया के मुताबिक, ''अब मरीजों को बिना दर्द और डर के एनेस्थीसिया देना संभव है. लेकिन एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में जो गलत धारणा भी व्याप्त है उसे लेकर जन जागरूकता जरूरी है.''

डॉक्टर को कराएं मेडिकल हिस्ट्री से अवगत (ETV Bharat)

इंदौर की एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ मीनू चड्ढा बताती हैं कि, "'एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में अवेयरनेस की कमी है. लेकिन सर्जरी करने वाले डॉक्टर का जितना महत्व सर्जरी को लेकर होता है उतना ही एनेस्थेटिक का भी है. आमतौर पर सर्जन ही मरीज से संवाद करता है, लेकिन एनेस्थेटिक को कई बार यह पता नहीं होता कि मरीज को डायबिटीज है या उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है या उसकी पूर्व में कोई सर्जरी हुई है. अथवा एनेस्थीसिया को लेकर कोई एलर्जी है ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया दिए जाने पर मरीज को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. क्योंकि मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और तमाम पहलुओं के आकलन के बाद ही एनेस्थीसिया की दवाई प्लान की जाती है.

उन्होंने बताया, ''बेहोशी के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर वेंटीलेशन, सांस चलना और पल्स आदि की निगरानी एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए होती है. सर्जरी छोटी हो या बड़ी लेकिन एनेस्थीसिया कभी भी माइनर नहीं होता. यह मानव शरीर के लिए हमेशा मेजर और महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है.''

WHAT HAPPENS DURING ANESTHESIA
एनेस्थीसिया से पहले ध्यान रखने वाली बातें (ETV Bharat)

आखिर क्या होता है एनेस्थीसिया

एनेस्थीसिया एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दर्द महसूस किए बिना ऑपरेशन या चिकित्सा प्रक्रिया की जा सकती है. इसमें दवाओं का उपयोग किया जाता है जो शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर की संवेदना को अस्थायी रूप से खत्म कर देती हैं. एनेस्थीसिया देने का काम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं जो मरीज की हृदय गति, सांस और ब्लड प्रेशर की निगरानी करते हैं. यह आधुनिक सर्जरी की सफलता का एक अहम हिस्सा है जो दर्द-मुक्त इलाज को संभव बनाता है.

एनेस्थीसिया तीन प्रकार का होता है:

1. लोकल एनेस्थीसिया - शरीर के छोटे हिस्से को सुन्न करने के लिए, जैसे दांत निकालते समय.

2. रीजनल एनेस्थीसिया- शरीर के बड़े हिस्से जैसे हाथ, पैर या पेट के निचले हिस्से को सुन्न करने के लिए.

3. जनरल एनेस्थीसिया -व्यक्ति को पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है ताकि वह दर्द महसूस न करे.

यह गलतियां न करें
बिना पूछे चाय, पानी, चिंगम, पान गुटका कुछ भी नहीं खाएं, इससे उल्टी का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा शराब सिगरेट या कोई नशा करते हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं. छुपाने से ऑपरेशन के दौरान खतरा हो सकता है. इसके अलावा अपनी मर्जी से कोई हर्बल दवा जड़ी बूटी ना लें. कीमती चीज जैसे गहने, घड़ी, पर्स, पैसे घर पर रखें. इसके अलावा सर्दी, बुखार, खांसी, सीने में दर्द कुछ भी हो तो जरूर बताएं. एनएससी से दिए जाने के बाद होश आए फिर भी 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहे, कोई गाड़ी ना चलाएं. एनेस्थीसिया दिए जाने के दौरान हस्ताक्षर पूछ कर करें.

ETV Bharat Logo

