वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

इंदौर: किसी भी मरीज की सर्जरी के पहले उसे जितना जरूरी बेहोश करना है उतना ही जरूरी बेहोश करने वाले डॉक्टर को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से अपडेट कराना भी है. क्योंकि ऐसा नहीं करने पर ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज की जान खतरे में पढ़ सकती है. यही वजह है कि 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के अवसर पर अब डॉक्टर भी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं. दुनिया भर में तेजी से विकसित होते मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के चलते अब सर्जरी के लिए मरीजों को एनेस्थीसिया देने की तकनीक भी अपडेट हो रही है.

डॉक्टर को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से कराएं अपडेट

ऐसे में मरीज को एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर के लिए मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से अपडेट होना भी जरूरी किया गया है. अधिकांश अस्पताल में ऐसा नहीं है लेकिन अब इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया लिस्ट द्वारा इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. समिति के इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश दूधिया के मुताबिक, ''अब मरीजों को बिना दर्द और डर के एनेस्थीसिया देना संभव है. लेकिन एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में जो गलत धारणा भी व्याप्त है उसे लेकर जन जागरूकता जरूरी है.''

डॉक्टर को कराएं मेडिकल हिस्ट्री से अवगत (ETV Bharat)

इंदौर की एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ मीनू चड्ढा बताती हैं कि, "'एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में अवेयरनेस की कमी है. लेकिन सर्जरी करने वाले डॉक्टर का जितना महत्व सर्जरी को लेकर होता है उतना ही एनेस्थेटिक का भी है. आमतौर पर सर्जन ही मरीज से संवाद करता है, लेकिन एनेस्थेटिक को कई बार यह पता नहीं होता कि मरीज को डायबिटीज है या उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है या उसकी पूर्व में कोई सर्जरी हुई है. अथवा एनेस्थीसिया को लेकर कोई एलर्जी है ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया दिए जाने पर मरीज को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. क्योंकि मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और तमाम पहलुओं के आकलन के बाद ही एनेस्थीसिया की दवाई प्लान की जाती है.

उन्होंने बताया, ''बेहोशी के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर वेंटीलेशन, सांस चलना और पल्स आदि की निगरानी एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए होती है. सर्जरी छोटी हो या बड़ी लेकिन एनेस्थीसिया कभी भी माइनर नहीं होता. यह मानव शरीर के लिए हमेशा मेजर और महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है.''